Giselle Blondet sorprende sin una gota de maquillaje

View this post on Instagram

Muchos de ustedes ya sabían mi próxima parada 😜… ya estoy de vuelta en casa!! Tengo muchas ansias de ver a mi #BabySophia para llenarla de besos 😍. Traigo muchas ideas nuevas para @giselleblondetboutique y las ganas a millón por seguir trabajando en cosas increíbles 💕!!! #GiselleBlondet #AmoLaVida #EnamoradaDeLaVida