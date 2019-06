Familia denuncia que madre embarazada fue tratada como delincuente por ‘La Migra’

La guatemalteca Alma Sofía Centeno, detenida hace más de dos meses en delicado estado de salud, ya había sido trasladada a Luisiana para ser embarcada hacia su país, pero un juez frenó su deportación

Ni los ruegos ni las súplicas de la familia de la guatemalteca Alma Sofía Centeno, madre de dos niños ciudadanos y un embarazo de tres meses, sirvieron para que las autoridades de Inmigración pusieran fin a sus planes de separarla de su familia y regresarla a su país natal. Pero faltando solo unas horas para que la madre inmigrante fuera montada a un avión hacia Guatemala, tras más de dos meses detenida, un juez federal de Manhattan ordenó suspender las diligencias de deportación. Con ello devolvió a la centroamericana de 33 años las esperanzas de quedarse en suelo estadounidense, tras citar a una audiencia para la próxima semana, donde los abogados pelearán su caso ante el tribunal.

“Es un milagro. Ya se la habían llevado del centro de detención de New Jersey para Luisiana, de donde la pensaban deportar, pero Dios nos ayudó y ahora solo estamos esperando a que nos avisen cuándo van a liberarla”, aseguró Jennifer Pacheco, amiga de la guatemalteca, quien fue la encargada de darle la buena noticia a la madre la mañana de este miércoles, por teléfono.

“Cuando hablé con ella estaba muy triste y me contó que a las 3:00 de la mañana se la habían llevado para Luisiana para mandarla a Guatemala ya, y cuando le pregunté si sabía la novedad del caso, me dijo que nadie le había avisado, pero empezó a llorar de emoción. No lo creía”, recordó la amiga de la mujer inmigrante, advirtiendo que todavía no se puede cantar victoria del todo.

“Tanto la familia como yo, nos sentimos muy contentos por este milagro, pero sabemos que las cosas no han terminado aquí, pero confiamos en que pronto Dios nos ayude más y esta pesadilla quede atrás”, agregó la dominicana, quien mencionó que la hija mayor de Alma, quien tiene 11 años y su hermanito de 3, están muy confundidos y nerviosos con todo lo que ha pasado.

“La nena estaba llorando cuando le di la noticia. Ella tiene sentimientos encontrados y solo quiere que su mami salga pronto, y Ángel, el pequeñito, no entiende mucho lo que está pasando, pero se la pasa dándole besitos a la foto de su mamá”, dijo la amiga de la madre, quien desde su encierro ha denunciado haber sido puesta en aislamiento por denunciar su caso, y quien ha estado par d eveces hospitalizada.

Tratada como una delincuente

Naomi Santiago, sobrina de la mujer embarazada, criticó que ICE no tenga en cuenta los derechos humanos y esté tratando a su tía como una delincuente. “Ella no es ninguna criminal. Ella solo vino aquí a darle un mejor futuro a su familia, pero como ella denunció el caso de manera pública la querían deportar más rápido”, dijo la joven.

La orden del juez se da justo cuando la Administración Trump amenaza con intensificar las redadas a indocumentados como Alma Centeno, a quien ‘La Migra’ detuvo a la salida de la Corte de Familia de Queens, táctica que oficiales de ICE han utilizado en múltiples ocasiones, a pesar de los reclamos de activistas y políticos de la Gran Manzana de no hacer presencia en los tribunales ni a sus afueras.

Melissa Chua, directora adjunta de la unidad de Protección al Inmigrante del Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (NYLAG), explicó que ahora deberán dar una batalla en la corte para lograr que la madre no sea separada de sus hijos y enviada a un país donde corre peligro.

“Un equipo de abogados dedicados del NYLAG y abogados de la Defensa Legal Comunitaria del NSC presentaron una solicitud de emergencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para evitar que ICE deportara a Alma por la mañana, luego de que fue trasladada a un centro de ICE en Luisiana”, dijo la defensora. “El Tribunal otorgó una orden temporal que impidió la remoción de Alma de los Estados Unidos, a fin de darle la oportunidad de hacer valer sus reclamos. El tribunal llevará a cabo nuevos procedimientos la próxima semana y seguiremos luchando por el derecho de Alma a ser escuchada y su derecho a permanecer con sus hijos ciudadanos de los Estados Unidos”.

ICE defiende la deportación

Rachael Yong Yow, vocera de la oficina de ICE en Nueva York, confirmó que la suspensión de la deportación de la centroamericana, quien se ganaba la vida trabajando en un restaurante, no tuvo nada que ver con esa agencia sino con el juez de distrito y defendió la decisión de enviarla a su país por su historial.

“Alma Centeno Santiago es una ciudadana guatemalteca presente (en Estados Unidos) ilegalmente, quien tiene dos condenas penales en los Estados Unidos derivadas de arrestos en septiembre de 2018 y abril de 2019. Al momento de ambos arrestos, se presentó un recurso de detención ante las autoridades locales, sin embargo, la policía local no colaboró con quienes la detuvieron y la liberó en ambas ocasiones sin notificación a ICE”, aseguró la funcionaria de ICE, al tiempo que explicó detalles del caso contra Alma. “El 28 de diciembre de 2004, un juez de inmigración ordenó que se retirara a Centeno-Santiago en ausencia, después de que ella no se presentara a los procedimientos judiciales de inmigración. Los oficiales de las Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) de ICE arrestaron a Centeno-Santiago”.

La vocera de ICE agregó que ese organismo proveyó la atención necesaria a la inmigrante relacionada con su embarazo, hecho que la guatemalteca y su familia niegan, al tiempo que denunciaron malos tratos.

“Además de las pruebas de detección de embarazo en orina en el momento de la admisión, los centros de detención de ICE brindan atención y educación prenatal en el lugar, así como acceso remoto a especialistas para mujeres embarazadas que permanecen bajo custodia”, dijo Yong, quien negó que no le haya dado alimentación balanceada a la mujer. “Todos los detenidos reciben servicios de salud, alimentos y cuidados necesarios y apropiados.

Vino huyendo de la violencia

Alma Centeno llegó a Estados Unidos en el 2004, huyendo de la violencia de pandillas en Guatemala y como fue detenida en aquel entonces al cruzar la frontera y luego liberada, nunca se enteró que había una orden de deportación en su contra, pero ‘La Migra’ asegura que emitió la orden de deportación en ausencia porque la madre no se presentó al tribunal hace 15 años.

Abladia Santiago, madre de la guatemalteca, quien llegó al país hace cuatro meses, también huyendo de las pandillas, quien se ha hecho cargo de los hijos de Alma en medio de su detención, tras conocer el freno de la deportación pidió que la liberen pronto y que no la vayan a tener encerrada en medio del proceso ante el tribunal.

“La necesitamos aquí. Sus hijos están aquí. ¿Qué vamos a hacer sin ella?”, dijo la abuelita, quien junto a la familia y los amigos de la inmigrante están contando las horas para tenerla de regreso en su casa de Queens Village.

“A ella le encanta la carne asada. Siempre que llama dice que hagamos una, pero nosotras decidimos que no la vamos a hacer hasta que no estemos juntos de nuevo”, comentó Jennifer Pacheco. “Y cuando salga, ahí sí que nos vamos a poner a comer todos nuestra carnecita, con arroz, tortillas y chimol, que es una salsa con tomate, cebolla y cilantro. La fiesta se nos viene, primero Dios, para celebrar este milagro”.

Datos de Alma