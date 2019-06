Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana acompaña a Ivy Quee a repasar sus éxitos en una noche de reggaetón y disfruta de un concierto de jazz latino con el reputado pianista Arturo O’Farrill. Por si fuera poco, te espera además en Brooklyn una función a cargo del acordeonista Celso Pina y Uforia La X Live, una descarga de música urbana que reunirá en escena a Bad Bunny y a Anuel AA en Nueva Jersey

Jueves 27

Fiesta de cierre del Paseo de las Artes

El Uptown Arts Stroll cerrará su edición número 17 con una fiesta en el Harlem School of the Arts. Alianza de las Artes del Norte de Manhattan (NoMaa), institución que organiza el festival, adelanta que el programa incluirá la participación de Obrien Luna, DJ LiKWUiD y de estudiantes del propio Harlem School of the Arts. El evento comenzará a las 6 p.m., y se extenderá hasta las 8:30pm en el 645 St Nicholas y calle 141 St. Gratis. Información: http://www.mckittrickhotel.com

Noche de cabaret

El McKittrick Hotel se une a la celebración del WorldPride con Bartschland Follies una excéntrica y entretenida propuesta de cabaret. El show reúne a reconocidas figuras de la vida nocturna en la ciudad sobre un mismo escenario, bajo la producción de Susane Bartsch, conocida como ‘La reina de la noche’. Bartschland Folllies, que combina bailes, contorsionistas y comedia, entre otros atractivos, se presenta los viernes a las 10:30 p.m. En The Club Car, The McKittrick Hotel, en 542 West 27th Street. Entradas: desde $35. Información: http://www.mckittrickhotel.com

Viernes 28

Concierto: Ivy Queen

Acompaña a Ivy Queen ‘La caballota’, a repasar sus grandes éxitos en una noche consagrada al reggaetón. ‘Yo quiero bailar’, ‘Te he querido, te llorado’ y ‘Quiero saber’, son solo algunos de los temas que te pondrán a bailar sin parar. En Fiesta Night Club, ubicado en el 115 Presidente St, Passaic, Nueva Jersey. A las 9 p.m. Entradas: http://www.boletosexpress.com

Concierto: Celso Piña

El festival anual BRIC Celebrate Brooklyn invita a una fiesta de cumbia el veterano acordeonista Celso Piña, mejor conocido como ‘El rebelde del acordeón’. Piña, quien es oriundo de Monterrey, México ha fusionado la cumbia con ritmos como hip-hop, rock, boleros y ska, ha colaborado con además con artistas como Julieta Venegas, Natalia Lafourcade y Control Machete. La presentación de Piña tendrá como escenario the Prospect Park Bandshell, en Prospect Park, Brooklyn, a las 7:30 p.m. Gratis.

Concierto: Noche de ritmos peruanos

Una alternativa diferente, es adentrarte en la musica del grupo Festejation, que trae una fusión en la que podrás escuchar ritmos autóctonos peruanos mezclados con jazz, funk, entre otros ritmos. La banda compuesta por ocho músicos cuenta con la dirección del bajista arreglista Edward Pérez. En las voces estarán Carmela Ramírez y Nilko Andreas Guarín. En Terraza 7 a las 10:00 p.m., Entradas: $15. Información: http://www.terraza7.com

Sábado 29

Concierto: Uforia La X Live

Prepárate para un banquete de música urbana en el que podrás disfrutar en vivo de la música de los raperos puertorriqueños Bad Bunny y Anuel AA y del dominicano El Alfa. A ellos también se sumarán: Lyanno, Brytiago, Rauw Alejandro, Daniel ‘El Travieso’. En el Prudential Center, Newark, NJ. El concierto comenzará a las 8 p.m. Entradas en: http://www.ticketmaster.com

Conciertos: Los Hacheros

Los Hacheros traen una descarga de salsa, montuno y guaracha al Damrosch Park en Lincoln Center como parte de la agenda del festival Midsummer Night Swing. A las 6:30 p.m., puedes integrarte a una clase de salsa y acto seguido a las 7:30 p.m., podrás poner en práctica tus nuevos pasos de baile. Los Hacheros es una banda local compuesta por siete músicos. Entradas: desde $18. Información: http://www.lincolncenter.org

Conferencia con Carolina Sandoval

Tienes una cita en el Alto Manhattan con la presentadora de televisión y empresaria Carolina Sandoval, conocida como ‘La venenosa’. Se trata de una conferencia de motivación que estará repleta de anécdotas y cuentos divertidos. Sandoval compartirá con los asistentes detalles de su trayectoria en los medios de comunicación y de su vida personal. El evento es una producción de Ysaura Hernández y JP Production. A partir de las 6 p.m., en el 151 Nagle avenue, en Manhattan. Para más información: (201) 687-4370.

Clases de tango al aire libre

Rompe por completo con la rutina y anímate a aprender a bailar un nuevo ritmo, quizás uno de los más sensuales: el tango. La serie que se titula Central Park Tango se desarrolla alrededor de la estatua de Shakespeare, ubicada en el lado Sur de The Mall en Central Park. Desde las 6 p.m., hasta las 9:15 pm. Estas clases estarán disponibles hasta el sábado 28 de septiembre. Donación sugerida: $10. Información: http://www.centralpark.com

Domingo 30

Concierto: Arturo O’Farrill

Cierra el fin de semana con un concierto de jazz latino de la mano de uno de los más destacados exponentes del género, el pianista y compositor, Arturo O’Farrill, Jr., hijo del compositor y arreglista Arturo ‘Chico’ O’Farrill. El líder de la Afro Latin Jazz Orchestra que estará tocando en Birdland, en Hell’s Kitchen. Puedes deleitarte con la música de la Afro Latin Jazz Orchestra en dos turnos, a las 8:30pm y a las 11pm. Entradas: desde $30. Información: http://www.birdlandjazz.com

Jueves 4

Concierto: Bobby Valentín

Celebra el Día de Independencia con todo el sabor puertorriqueño que encierra el repertorio de la orquesta de Bobby Valentín. El multiinstrumentalista, arreglista y director de orquesta, conocido como ‘El Rey del bajo’, participará en la serie Midsummer Night Swing en el Damrosch Park del Lincoln Center. Puedes reunir a tus amigos, llegar temprano y aprovechar una clase gratuita de baile a las 6:30 p.m. A las 7:30 p.m., arranca la fiesta con Valentín. Entradas: $18. Información: http://www.lincolncenter.org

Miércoles 17

Cena de blanco

Regresa a la ciudad, el 17 de julio, la tradicional Dîner en Blanc o Cena de blanco en el que miles de personas, ataviadas en glamorosos atuendos de color blanco, se reunirán para disfrutar de una cena y música al aire libre. El evento, al que solo se puede acudir con invitación, mantiene en secreto hasta el último minuto la ubicación del lugar en donde se llevará a cabo. Dîner en Blanc se realizará este verano en 30 ciudades de todo el país. Para obtener la oportunidad de recibir invitación visita: www. register.dinerenblanc.com/newyork/en/register