Buika: ‘Trabajar con Santana es un regalo de la vida”

La cantautora española, quien se presentará este domingo en Central Park, habla de su colaboración con el guitarrista en el álbum ‘África Speaks’

La cantante y compositora española Concha Buika asegura que vive una etapa mágica y no es para menos. Ha puesto voz y letras a ‘Africa Speaks’, la más reciente producción del guitarrista Carlos Santana y estrena, además, un nuevo amor.

Buika, quien obtuvo un Grammy Latino en 2010 por el álbum ‘El último trago’ y es coautora de todas las composiciones del disco de estudio número 25 de Santana, describe emocionada su experiencia junto al músico, miembro del Salón de la Fama del Rock.

“Trabajar con Santana es un regalo de la vida. Lo estoy pasando super bien, él tiene un humor maravilloso. Es una experiencia increíble colaborar con él porque es una persona tan espiritual y tan nuestra, todos crecimos con su música. Su banda completa es genial y esposa (Cindy Blackman Santana) es excepcional, una baterista increíble.”, subraya.

Buika, interprete de ‘Se me hizo fácil’, ‘Por el amor de amar’ y ‘Miénteme bien’ y que debutó en SummerStage en 2014, regresa este próximo domingo 30 de junio a Central Park para ofrecer un concierto gratuito. La artista explica lo que representa reencontrarse con la ciudad y con el público neoyorkino.

“Volver a Nueva York siempre es fantástico. Siento un profundísimo amor por esta ciudad y vivo enamorada de su magia, aunque no podría vivir en ella porque me parece que al mismo tiempo es una ciudad asfixiante. Pero visitar y poder tocar allí para mí es una gran bendición”, agrega.

A su trayectoria como cantante y compositora, Buika suma también su labor en el campo literario. La autora de ‘A los que amaron a mujeres difíciles y acabaron por soltarse’, un libro en el que reúne poemas, relatos y fotografías, adelanta que guarda bajo la manga un libro de cuentos.

“Se trata de cuatro historias maravillosas que hablan de la fragilidad, pero también del poder que tenemos los seres humanos, este libro aborda esa absurda contradicción que poseemos. No he podido terminarlo, pero estoy muy entusiasmada con el proceso, tengo muchas ganas de terminarlo”, detalla.

Pero Buika, de 46 años, no solo vive una etapa de plenitud en el aspecto profesional. La cantante que nació en Palma de Mallorca y que fusiona en sus canciones sonidos afrocaribeños, flamenco jazz, blues y soul, entre otros ritmos, confiesa que también experimenta un momento especial en plano personal: está enamorada.

“Tengo un novio muy guapo que ahora me roba tiempo y por eso no he podido concentrarme en el libro, toda mi energía creativa está enfocada ahora en el amor, esa es la razón por la que no lo he completado”, comenta entre risas.

Explica que esta relación ha despertado en ella un particular sentimiento que hasta el momento le era ajeno. La cantante, que ha colaborado además con Seal, Jason Mraz, Nelly Furtado y Chucho Valdés, confiesa que ahora siente miedo a la soledad.

“Tengo miedo a la soledad, el amor trae miedo, es algo curioso. Yo estaba sola, a gusto en los momentos de evasión que son tan importantes para un artista creativo. Estaba metida en ese descrédito a los hombres que es tan cómodo y que se resume en que son un rollo. De repente, llegó el amor y llegó el tiempo de aprender a compartir, es una etapa maravillosa. Espero por el bien de mi salud emocional, porque me gusta esta sensación, que dure mucho; pero a ver ahora cuando termino yo mi libro”, concluye risueña.

En detalle:

Qué: concierto de Concha Buika

Cuándo: domingo 30 de junio a las 6 p.m.

Dónde: SummerStage, Rumsey Playfield, Central Park

Información y entradas: http://www.cityparksfoundation.org/events/buika-2/