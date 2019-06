Drake supera a ‘The Beatles’ con más canciones en el Top 10

El canadiense rompe el record de 'The Beatles' en el Billboard Top 10

Como lo anticipo desde que colaboró en la canción ‘Going Bad’ con Meek Mill, donde Drake dice, ‘I got more slaps than The Beatles’, el rapero de Toronto superó al grupo británico con más temas en el Top 10 de Billboard.

Cuando Chris Brown sacó a la luz el sencillo con Aubrey Graham ‘No Guidance’ hace un par de semanas, el canadiense igualó a los ‘Beatles’ con 34 apariciones en dicha lista. Pero una vez que los Toronto Raptors se coronaron campeones de la NBA, ‘Drizzy’ publicó dos temas más, incluyendo ‘Money In The Grave’, el cual lo ayudaría a vencer al record de la banda europea. Su colaboración con Rick Ross fue tan buena que llegó a estar posicionada entre las canciones más escuchadas en las plataformas de ‘iTunes’ y ‘Spotify’.

Con este logro, Drake solo se encuentra detrás de Madonna en la lista histórica de más éxitos en el Top 10 de Billboard con 35, ya que la reina del pop tiene 38 canciones destacadas.

Con un albúm en camino confirmado por el artista a través de su cuenta de instagram, no cabe duda que los días en la cima para la cantante de Michigan estan contados.