Gustavo Ayón se marcha del Real Madrid

El mexicano probará su suerte en la NBA

Después de cinco años defendiendo la playera del Real Madrid Baloncesto, el pívot mexicano Gustavo Ayón, anunció que estará dejando el país ibérico para probar su suerte en la NBA.

El nacido en Tepic llegó al club blanco en la temporada 2014/2015, luego de que fuera cortado por los Atlanta Hawks a mitad del año. Con mucho por probar, el pívot demostró su valía y fue fundamental para que los merengues se coronaran campeones en trece ocasiones durante su paso por la institución. Ganando 2 EuroLigas, 4 Ligas Endesas, 4 Copas del Rey, 2 SuperCopas de España y 1 Copa Intercontinental, Ayón se va del Madrid por la puerta grande y dejando una huella en el Wizink Center de la capital española.

Hacía poco que Ayón había expresado su deseo de salir de Europa y regresar a norteamérica, por lo que luego de anunciar su salida oficialmente, el basquetbolista azteca le comentó a ‘Récord’ lo agradecido que esta con los blancos y expresó sus experiencias durante su paso por el club.

“He sido parte de esta generación que ha marcado una época en el Madrid y me ha tocado ser parte de esta gloriosa etapa, me voy muy contento de haber concluido mis cinco años ahí y ahora a esperar a ver qué va a pasar en el futuro. Estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho a lo largo de estos cinco años, lo describo de una manera extraordinaria y creo, sinceramente, que he estado en la mejor etapa del club”, declaró.

Su paso por la asociación estuvo marcado por lesiones, y tras estar en cuatro equipos distintos en sus cuatro años en la NBA, Ayón buscará revancha en la mejor liga de baloncesto del mundo.