LAMC celebra dos décadas de música alternativa

La Conferencia de Música Alternativa Latina celebra sus 20 años con un programa repleto de innovadoras propuestas musicales, danza arte y paneles. La cita es desde el 9 al 13 de julio

Como cada año, diversos escenarios de la ciudad abrirán sus puertas a la Conferencia de Música Alternativa Latina (LAMC), una cita ineludible que reunirá a artistas emergentes y consagrados al son de los más diversos ritmos y estilos.

LAMC celebrará su vigésimo aniversario desde el martes 9 y hasta el sábado 13 de julio, con una descarga de música urbana, pop, electrónica, funk, rock y reggae que podrán disfrutar por igual profesionales de la música y aficionados.

Como es tradición, este encuentro ofrecerá además paneles y arte y hará mancuerna con el festival SummerStage, en el que presentará cinco shows gratuitos. De igual manera, LAMC se unirá a la serie Celebrate Brooklyn, en Prospect Park, con conciertos que incluyen la participación de Gaby Moreno y de Enjambre.

La diversidad marca esta edición en la que habrá una noche consagrada a la música colombiana así como la serie Sounds of Spain, que ofrecerá una muestra de la escena musical española. De igual manera, armarán una fiesta al aire libre dedicada al flamenco y brindarán conciertos con las bandas Macaco y Aterciopelados.

Asimismo, estarán en tarima las cantantes Ximena Sariñana, iLe y Nathy Peluso. A continuación, algunos de los conciertos que no te puedes perder del festival.

Sounds of Spain

Sounds of Spain, que arriba a su cuarta entrega, te permitirá palpar en vivo el panorama musical español. Esta serie traerá a escena talento emergente y experimentado, el miércoles 10 de julio. Entre las agrupaciones que tocarán figura Candeleros, una refrescante propuesta musical con toque afrocaribeño que mezcla ritmos como la cumbia y el merengue. A ellos también se suman Club del Rio, Tu otra bonita y Sol Escobar. Los grupos se presentarán en el Drom, ubicado en el 85 de Avenue A, a partir de las 7:30 p.m.

Fiesta aniversario en Central Park

Una noche imperdible es la fiesta aniversario del festival, que está pautada para el sábado 13 de julio en el Rumsey Playfield de Central Park, como parte de SummerStage. La celebración será doble porque además se conmemorará el 20 aniversario del premio Grammy Latino. Durante este día también podrás escuchar a Vicente García, ChocQuibTown, Macaco y Guaynaa, desde las 2 y hasta las 7 p.m. Daniel Carbonell, líder de la banda española Macaco, adelanta que será una noche especial en la que interpretará temas de su más reciente álbum, ‘Civilizados como animales’.

“Intento no vivir en el mundo de la expectativa, pero sé que será muy linda y muy divertida la presentación en Central Park, estoy muy entusiasmado. Me acompaña una banda con músicos maravillosos, africanos, latinoamericanos, gente de todo el mundo, es una banda fantástica. Nueva York es una ciudad que me encanta y tengo muchos amigos allí, estoy seguro de que disfrutaremos muchísimo esa fiesta en Central Park y que habrá una gran conexión”, comenta.

Noche de Flamenco

Una de las grandes novedades es que por primera vez en la programación de LAMC habrá un apartado dedicado exclusivamente a la danza. Esta nueva plataforma quedará inauguradanel viernes 12 de julio, con la participación de la compañía de flamenco A palo seco. Toma nota y asiste a este show que se realizará en Queensbridge Park, Vernon Blvd en Long Island City, Queens a las 7 p.m. Esta presentación se prolongará hasta las 9 p.m.

Música colombiana

Si resides en el condado de Queens tendrás oportunidad de ver en tu propio vecindario a tres singulares propuestas. El jueves 11 de julio estarán en Queenksbridge Park los Aterciopelados, ganadores del Grammy Latino en 2018 por el álbum ‘Claroscura’, quienes compartirán escenario con la banda Diamante Eléctrico y con DJ Dayansita. Desde las 6 p.m. Esta función forma parte de la agenda que integra LAMC a SummerStage.

Muestra de artistas independientes

Un apartado en el programa, el Indie Showcase, traerá música de artistas independientes, que con sus propios recursos han logrado abrirse paso en el mundo de la música y sobre todo en el gusto del público.

El jueves 11 de julio, en Drom, de 7:30pm a 1:00 a.m., podrás ver a Dorian, Amandititita, Campo-Formio, Los Rivera Destino y Santaferia. Amanda Lalena Escalante Pimentel, mejor conocida como Amandititita, cuenta que está muy contenta por regresar a Nueva York de la mano de LAMC tras ocho años de ausencia en la ciudad.

“Estoy feliz de poder tocar en Nueva York. Llevo un poco de todo, mucha cumbia, además voy a tocar con Ulises (Ulises Lozano) de Kinky. Llevo un resumen lo que ha pasado en este tiempo. Para mí son muy importantes las presentaciones en vivo, representan la gran culminación de un proceso muy largo desde que se te ocurre una idea”, comenta.

En detalle:

Qué: La Conferencia de Música Alternativa Latina (LAMC)

Cuándo: desde el martes 9 al sábado 13 de julio.

Dónde: diversos escenarios de la ciudad.

Información y entradas: www.latinalternative.com