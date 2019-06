“Rica” le dicen los fans a Yuliett Torres con su candente tanguita

View this post on Instagram

Hace 4 años de esta foto como les decía ayer este hobby es mi trabajo! Estoy muy agradecida con @xsociete9 🙏 por hacerme crecer aquí y en lo personal.. cuando hago pausa por cualquier situación me hace recordar como empecé. De igual manera a reconocer mis logros y siempre con los pies en la tierra. Todo es posible también gracias a mis seguidores. 💌🚀