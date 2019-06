Univision: El Gordo y la Flaca hace pública la entrevista, completa, que hizo enojar a Cardi B

Raúl de Molina conversó con Gelena Solano, la reportera que despertó la ira de la famosa rapera

Raúl de Molina conversó con Gelena Solano ,la reportera que quiso entrevistar a Cardi B para El Gordo y la Flaca, de Univision. La intérprete de “Press” se dirigía a su cita en el spa cuando fue abordada en la calle. La periodista se declaró su fan como dominicana y recalcó que quería conversar con ella. Ante la intervención de Solano la cantante fue clara al decirle que no se sentía bien para dar una entrevista, le señaló que no estaba maquillada y que tampoco tenía arreglado el cabello, incluso apeló a que Gelena como mujer podría entenderla por eso.

Después de explicar su postura ante la intención de entrevistarla, Cardi B dejó atrás Solano y entró en el spa, ante la situación Gelena Solano aprovechó para abordar al papá de la cantante quien se había quedado atrás. Éste le dijo que lo dejara entrar primero, pero fue este hecho en particular lo que generó la ira de la cantante. Quien llamó a su padre y salió del spa para exigirle a la reportera de Univision que no entrevistara a su progenitor ya que este no se manejaba con seguridad.

Cardi señaló que la inseguridad es un problema y que por esta razón no quería que su padre fue exhibido ante los medios de comunicación. Aquí puedes encontrar el vídeo completo sobre esta tensa conversación.

.@iamcardib se despachó en redes sociales contra @GelenaSolanoTV después de una discusión en plena calle. https://t.co/pEtonaJg9x pic.twitter.com/mWEcS7wbhT — El Gordo y La Flaca (@ElGordoyLaFlaca) June 27, 2019

Horas después Cardi B grabó un en vivo en Instagram, en donde también apareció sin maquillaje y explicó su postura ante los hechos. Pero también fue enfática al repetir que ella es fan del programa y que le encanta El Gordo y la Flaca, más no la forma en la que se manejó la entrevista o intento de ella por parte de Gelena.

Pero, este no fue el único vídeo que compartió Cardi B en relación a este tema. La cantante luego también se grabó pidiendo disculpas por su reacción.