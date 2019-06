¡Exhibida! Así luce Tania Ruiz, novia de Enrique Peña Nieto, sin photoshop

Mauricio Aoustestry la "desnudó" y reveló que no sabía posar

Desde que Tania Ruiz fue captada por primera vez con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, no ha dejado de ser el foco de atención, no solo por su evidente belleza, sino por su juventud y la evidente rapidez con la que llegó a la vida del político cuando él apenas se encontraba en proceso de divorcio con Angélica Rivera.

Y aunque su nombre no era tan conocido, basta con ver su cuenta de Instagram, en donde tiene un sinfín de fotos posadas en las que luce perfecta, tanto que no parece real, sospecha que fue confirmada por Mauricio Aoustestry, fotógrafo de Tania.

Resulta que durante una entrevista, reveló un par de fotos en las que la socialité hizo uso del photoshop para lucir radiante y sin un solo defecto, revelando que la novia del ex mandatario es muy exigente por lo que siempre recurre al retoque de imágenes para lograrlo, ya que su cara y cuerpo no son tan perfectos como deja ver en imágenes.

En cuanto a su relación con Tania, Arouestry compartió que fue él quien le enseñó a modelar, confesando que fue difícil instruirla puesto que el modelaje no era que le saliera natural.

“Yo le enseñe mucho a modelar y posar, al principio me desesperaba mucho con ella porque no lo salía natural”.

El fotógrafo reveló otros detalles de Tania Ruiz y acerca de su noviazgo con Enrique Peña Nieto, señalando que lo que más le gustó de él fue que la hacía reír. Durante la entrevista Arouestry confesó que lo que más le gustó del ex mandatario es que él la hace reír.