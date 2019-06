“Hirieron a nuestra niña”: Rosie Rivera salta furiosa como leona por escándalo en la boda de Chiquis

View this post on Instagram

Estoy con @juanriveramusic … no he leído sus comentarios… me los imagino y no me importan. (Cuando entenderán que sus opiniones odiosas e ignorantes no me importan?) Brother, you go to war for us… whether we are wrong or right, whether we caused the mess or were innocent. You taught me what it is to be a sister, loyally. the world can not understand a man like you, because you are not of this world. Thank you for fighting for us. I see your heart in all you do. Thank you. I admire, respect you and love you greatly. They give it to us all day…. we take it and smile because they can’t take our joy away. They can’t take away what they didn’t give. I doubt they could handle what they give. Medios, hirieron a nuestra niña. Si, la hirieron. En el día más importante y bello de su vida, USTEDES, causaron dolor. No, no es si trabajo, fue maldad. @chiquis se ha portado de lo mejor con ustedes, y la hirieron. Pero recuerden… lo que siembran eso cosechan. Ley de la vida. #firmeysintemor #gordoylaflaca #rauldemolina