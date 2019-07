“¡Basta!”: llaman a un boicot contra Chiquis Rivera y familia

View this post on Instagram

Deplorable e inaceptable la agresión que sufrió nuestro camarógrafo #jorgeortega por parte de la seguridad de @chiquis cuando hacía su trabajo con nuestra @mariahurtadotv el mismo equipo que ha cubierto infinidades de eventos de la familia Riviera el más reciente el lanzamiento de cosméticos y ahí sí los trataron muy bien 🤔 #gyfopina ⏬