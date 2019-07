Raúl de Molina se burla de los Rivera en El Gordo y la Flaca de Univision

Después de que Juan Rivera hiciera público el teléfono privado de el conductor de televisión, éste no se quedó callado

Foto: David Becker/Getty Images for LARAS

A través del programa El Gordo y la Flaca de la cadena hispana Univision, Raúl de Molina abordó el conflicto que hubo en la boda de Chiquis Rivera este fin de semana, el cual de manera inesperada lo colocó a él en medio del drama.

Juan Rivera, molesto con los reporteros en la boda de Chiquis, revela el celular de Raúl de Molina

Julio Rivera, hermano de Rosie Rivera compartió ante las cámaras el número de teléfono del famoso conductor. Ante este hecho “El Gordo” de Univision dijo: “Juan Rivera da el teléfono mío, privado, frente a la iglesia, algo que yo creo que es ilegal . Y no para de sonar el teléfono todo el sábado en la noche, y me empiezan a llamar todo el sábado y el domingo. El teléfono, el domingo cuando salí en el barco, se me quedó sin batería…”.

El conductor después fuera de toda broma o burla compartió con su público: “Esto no es un juego, esto es en serio, yo no sabía que tanta gente me quería“.

Sin embargo después de esto, y ante las risas del equipo de producción, Raúl de Molina compartió los mensajes de apoyo que estuvo recibiendo en torno al escándalo suscitado en la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez el pasado sábado: “Raúl yo te apoyo 100%… Esa familia es…”. Ante estas palabras el conductor aseguró que no quería decir en qué términos se refirió esta persona a la familia Rivera.

Escándalo en la boda de Chiquis: Rosie y la familia Rivera ante los reporteros

“Gordito ya no le den más fama a esa bola de…“, “Raúl yo te apoyo 100%”… Ante esta lluvia de mensajes el conductor de Univision compartió que muchos amigos y fans, al parecer, han cuestionado la razón por la cual el programa sigue dándole cobertura a la familia Rivera, quienes también le han señalado que si no fuera por ellos -El Gordo y la Flaca- nadie o pocos hablarían de Chiquis, Rosie y el resto del clan de Jenni Rivera.

Raúl termina su reflexión recalcando que el 99% de los mensajes que recibió fueron positivos, y ante esto agradece el apoyo y el cariño.

Aquí el vídeo completo sobre esta intervención de Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca.