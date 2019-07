Hombre se infecta con bacteria “come carne” en Florida sin meterse al agua

En cuestión de horas, su brazo se había triplicado en tamaño

MIAMI, Florida – Numerosos casos de personas infestadas con diferentes tipos de bacterias “come carne” han sido reportados en las últimas semanas. Muchos de ellos vienen de las playas de la Florida.

Tyler King estaba en el trabajo en Santa Rosa Beach, Florida, la semana pasada, cuando notó que su bíceps izquierdo comenzaba a hincharse. Intentó tomar Benadryl, pero unas pocas horas después, su brazo casi se había triplicado en tamaño, entonces corrió a la sala de emergencias, según CBS This Morning.

“Cuando era más joven, probablemente hubiera tratado de resistirme a ir al doctor. Bueno, eso habría sido lo peor que hubiese podido hacer”, dijo King. “Si me hubiera ido a dormir … me hubiese despertado totalmente hinchado, podría no tener un brazo en este momento”.

King había contraído el vibrio, una bacteria que se encuentra comúnmente en el agua cálida y salobre, una mezcla de sal y agua dulce, usualmente es donde los ríos desembocan en el mar. Cuando se expone a una herida abierta, el vibrio puede causar una infección en la piel que si no se trata a tiempo puede ser mortal.

King, propietario de un negocio de deportes acuáticos, dice que no tocó directamente el agua el día en que se infectó. Todavía no sabe cómo sucedió, pero se considera afortunado.

Según el CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades) las bacterias vibrio están presentes en concentraciones mayores entre los meses de mayo y octubre cuando las temperaturas del agua son más altas.

Algo a tener muy en cuenta es que la mayoría de las personas que contraen vibrio lo hacen al comer mariscos crudos o poco cocidos, particularmente ostras, y no precisamente por tener contacto directo con el agua.

Cada año, la bacteria vibrio deja aproximadamente 80.000 personas enfermas y 100 muertes en Estados Unidos, según los CDC.

