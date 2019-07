Alertan que ICE tiene acceso a datos de licencias para inmigrantes

"La Migra" y el FBI implementan sistema de reconocimiento facial

Sin el conocimiento los automovilistas, los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizan las bases de datos de licencias de conducir estatales para aplicar tecnología de reconocimiento facial.

Al menos en Utah, Vermont y Washington –que ofrecen licencias de conducir a inmigrantes indocumentados– los oficiales de ICE han solicitado revisar la información de los automovilistas.

En Utah y Vermont se hicieron las búsquedas requeridas para encontrar a un número no indeterminado de personas, indicó The New York Times.

En el tercer estado, Washington, los agentes autorizaron citaciones administrativas del Departamento de Licencias para realizar un escaneo de reconocimiento facial de todas las fotos, pero se desconoce si logró contretarse la búsqueda.

Los documentos que exponen estos tipos de búsqueda fueron obtenidos a través de solicitudes de registros públicos por el Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown Law y reportados por primera vez por The Washington Post.

Es la primera vez que se confirma que ICE utiliza tecnología de reconocimiento facial para escanear las bases de datos de licencias de conducir estatales, incluidas fotos de residentes legales y ciudadanos.

“Esto es un escándalo”, dijo Harrison Rudolph, un experto en privacidad. “Los estados nunca han aprobado leyes que autoricen a ICE a sumergirse en las bases de datos de licencias de conducir que utilizan el reconocimiento facial para buscar personas”.

Agregó que las entidades no alertan a los indocumentados sobre esa posibilidad.

“Estos estados nunca le han dicho a las personas indocumentadas que cuando solicitan una licencia de conducir también están entregando su rostro a ICE. Eso es un enorme cebo”, consideró.

El Post destaca que la Policía siempre ha tenido acceso a huellas dactilares, ADN y otros “datos biométricos” tomados de sospechosos criminales, pero los registros del DMV contienen las fotos de una gran mayoría de los residentes de cada entidad, la mayoría de los cuales nunca han sido acusados ​​de un delito.

Esto se desarrolla sin autorización de las legislaturas estatales, por lo que un creciente número de legisladores demócratas y republicanos están criticando la tecnología como una herramienta de vigilancia peligrosa, generalizada y propensa a terribles errores.

“El acceso de las agencias de la ley a las bases de datos estatales, especialmente las bases de datos del DMV, a menudo se realiza sin consentimiento”, dijo el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Elh Cummings al Post.

Cuando firmó la reforma que permite otorgar licencias a indocumentados, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que estos datos no se compartirían con agencias como ICE.