Ambiéntate en la tercera temporada de “Stranger things” con estos títulos de Netflix

Revive los años 80 con estas películas clásicas

Si eres fan de la serie “Stranger things” seguramente ya viste la tercera temporada, en la que “la pandilla de Eleven” tiene aventuras realmente emocionantes. Pero todo se desarrolla en el caluroso verano de 1985, cuando estaban de moda varias exitosas películas que ahora son clásicas (y otras estaban por estrenarse). No te pierdas en Netflix estos títulos de mediados de los años 80, que resultan indispensables para adentrarse en ese ambiente.

Ferris Bueller’s Day Off (1986)

Esta comedia juvenil dirigida por John Hughes es uno de los grandes clásicos del actor Matthew Broderick, quien interpreta a Ferris, un adolescente que convence a todos sus compañeros de colegio de que está a punto de morir, y se dispone a pasar un día de diversión por las calles de Chicago, en compañía de su novia y su mejor amigo.

Crossroads (1986)

Ralph Macchio, la estrella de la serie “Cobra Kai”, protagonizó en 1986 esta película en la que tiene el papel de Eugene, un joven que toca la guitarra y que conoce a Willie Brown (Joe Seneca), quien le vendió su alma al diablo para convertirse en una leyenda del blues. En la película hace una pequeña aparición el guitarrista de heavy metal Steve Vai.

Sixteen Candles (1984)

¿Te gustan las comedias románticas? Pues esta película tuvo mucho éxito tras su estreno y le dio fama mundial a su actriz principal, Molly Ringwald, quien aquí es Sam, una chica a punto de celebrar su cumpleaños número 16. Ella quiere que todo salga perfecto, pero su familia está tan concentrada en la boda de su hermana mayor que se olvidan por completo del ansiado día de Sam.

Ghostbusters (1984)

Esta comedia de acción trata acerca de un grupo de parapsicólogos (Harold Ramis, Dan Aykroyd y Bill Murray), quienes se dedican a cazar fantasmas y exterminar demonios, duendes y plagas supernaturales. Pero cuando un monstruo amenaza la ciudad, los cazafantasmas son tomados por locos por sus detractores, por lo que tienen poco tiempo para entrar en acción. “Ghostbusters” fue la película más popular en Estados Unidos en 1984.

Back To The Future (1985)

La cinta más exitosa en Estados Unidos en el año de 1985 fue “Back to the future”, una superproducción dirigida por Robert Zemeckis que combina humor, acción y ciencia ficción. En el papel que lo convirtió en una estrella, Michael J. Fox es Marty McFly, un chico de 17 años que accidentalmente es enviado 30 años atrás, y que cuenta con poco tiempo para regresar al presente, pues de lo contrario varios hechos en su vida no sucederán. El estreno original de “Back to the future” fue el 3 de julio de 1985, por lo que es muy probable que los chicos de “Stranger things” se convirtieran ese año en fans de este clásico.

