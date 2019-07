HBO presenta el documental “I love you, now die”

Dirigido por Erin Lee Carr, muestra el caso del juicio de Michelle Carter

La miniserie “When they see us” fue todo un éxito para la plataforma Netflix el mes pasado, y ahora, dentro de las producciones basadas en casos reales, HBO presenta “I love you, now die: the commonwealth v. Michelle Carter”, un documental dirigido y producido por Erin Lee Carr.

Esta investigación se adentra en el suicidio del joven Conrad Roy III, originario de Massachusetts, quien fue encontrado muerto en su pickup en julio de 2014 a causa de la intoxicación por monóxido de carbono. Conrad tenía una relación con Michelle Carter (entonces con 17 años), con quien se había visto cinco veces; sin embargo, ambos mantenían comunicación por mensajes de texto y llamadas telefónicas.

Carter fue sometida a juicio, acusada de haber incitado a Roy a suicidarse vía mensajes de texto (el caso dio pie a la inclusión de nuevas investigaciones en las audiencias, que incluyen las nuevas tecnologías y los medios de comunicación con redes sociales como pruebas clave). El documental de Carr se divide en dos partes: la primera centrada en el punto de vista de la fiscalía, y la segunda, con la perspectiva desde la defensa; muestra entrevistas con las familias de los involucrados y escenas del juicio, al que sólo fue autorizada una cámara.

“I love you, now die: the commonwealth v. Michelle Carter” fue proyectado en la primavera en el festival South by Southwest. No te pierdas este documental en HBO, el 9 y 10 de julio. Aquí el trailer:

Mira en Netflix estos filmes que nominaron al Oscar como Mejor Película

Disfruta de estas series de comedia clásicas en Amazon Prime Video