Muere el ex suegro de Shakira, papá de Antonio de la Rúa

Antonio fue el gran amor de la colombiana durante once años

Fernando de la Rúa falleció hoy martes después de haber sido ingresado en el hospital con cuadro delicado de salud. Shakira tuvo lazos sentimentales concretos con la familia De La Rúa debido a su romance de once años con Antonio de la Rúa.

Se sabe que la relación con el papá de su ex fue estable y además se aliaron a nivel profesional. Según reportó el portal de la revista Quién, el ex mandatario de Argentina, fue consejero de la compañía Scents&Senses Company, que llevaba la gestión de los perfumes de la cantante, S by Shakira y Elixir.

Sin embargo esta relación de negocios que surgió en 2008 terminó en el año 2013 cuando la empresa vivió un cambio de dirigencia.

De momento, tras la muerte de don Fernando de la Rúa, Shakira aún no se ha manifestado ni en sus redes sociales.