Explosiva revelación: Juan Gabriel le pidió matrimonio a famosa cantante

Era su alma gemela

La cantante Isabel Pantoja ha confesado en medio de una de las entrevistas más extensas y sinceras que ha concedido en años que su buen amigo Juan Gabriel, responsable de algunos de los éxitos más notables de su carrera, llegó a pedirle matrimonio en una ocasión a fin de consagrar una estrecha relación basada en la admiración y el respeto mutuo. De esta forma, la tonadillera ha confirmado la veracidad de unos rumores que llevaban años circulando tanto en la prensa española como en la mexicana.

“Sí, es cierto, cuando mi hijo tenía 4 años, él quería que yo fuera su esposa, conociéndonos los dos, aceptándonos los dos, respetándonos los dos. Y yo le dije: ‘No puede ser’. Se lo dije cantando y él lo entendió perfectamente”, ha explicado en conversación con el presentador Jordi González y tras poner fin a su aventura en el programa de Telecinco ‘Supervivientes’.

“Lo entendió perfectamente porque era tan bonita la amistad que teníamos, a pesar de ese Atlántico tan grande que existía entre nosotros”, ha añadido sobre el profundo vínculo que le unía al malogrado cantautor mexicano, quien falleció en agosto del año 2016 a los 66 años de edad.

Independientemente de que el amor que sentía por él se enmarcara en el plano afectivo y fraternal y no en el puramente romántico, la veterana intérprete, quien ejerce de madrina de Iván, uno de los hijos del legendario artista, también ha admitido que se cuestiona con frecuencia si tomó la decisión correcta al rechazar su propuesta de matrimonio, ya que jamás ha encontrado a nadie, con la excepción de su fallecido marido Paquirri, que le “comprendiera tan sumamente bien” como su “compadre” Juan Gabriel.

“Te he de confesar, Alberto [nombre real del astro de la música], que muchas veces me he arrepentido de no haberlo hecho. Jamás hubiera encontrado, después de mi marido, por supuesto, a una persona que me comprendiera tan sumamente bien. Era y será un genio para la eternidad”, ha explicado emocionada y mirando al cielo para dirigirse directamente a él.