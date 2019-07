Exigen a Cuomo que nuevo Plan Capital de la MTA resuelva crisis del Subway

En medio de una protesta, activistas, políticos y usuarios pidieron al Gobernador y la MTA incluir en las obras de inversión necesidades urgentes y no simples reformas estéticas

En septiembre próximo el gobernador Andrew Cuomo y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) deberán presentar el nuevo Plan Capital de esa agencia con el que se invertirán más de $15,000 millones de dólares para reparar el sistema de trenes y autobuses de la Gran Manzana en los próximos 5 años, y las necesidades urgentes parecen no estar contempladas plenamente en la bitácora de acciones.

Así lo denunciaron este miércoles durante una demostración líderes comunitarios, activistas de transporte y representantes de la Legislatura estatal, quienes aseguraron que luego de que Albany hizo ya su parte, aprobando la llamada tarifa de congestión, que generará más de $15,000 millones para obras de reestructuración y modernización del Subway, la MTA y Cuomo no han dado luces sobre tres exigencias vitales: modernización de señales de todo el sistema, nuevos vagones de trenes y ascensores en las estaciones.

“Falta muy poco para septiembre y no hemos oído nada sobre eso. El Gobernador tiene que cumplir con sus promesas y el plan capital de inversión que presente debe tener como prioridad estos tres puntos antes de gastar el dinero en banalidades”, aseguró Rebecca Bailin, de la organización Riders Alliance. “Después de mejoras anteriores como luces, azulejos y publicidad diciendo lo bien que estaban haciendo las cosas y renovaciones de estaciones sin mejoras de accesibilidad, ahora urge que el próximo plan de uso de capital ponga ante todo la necesidad aguda de los neoyorquinos de un tránsito confiable y accesible”.

La asambleísta Linda Rosenthal criticó que fallas como la falta de aire acondicionado en todos los trenes y elevadores que no funcionan, son imperdonables y deben arreglarse inmediatamente.

“Nosotros hicimos nuestra parte aprobando una iniciativa que inyectará dinero a la MTA, ahora ellos tienen que hacer su parte y no solo decir frases sobre lo bello que han hecho las cosas. Necesitamos soluciones reales y tienen que empezar ya mismo”, dijo la líder política.

Jackie Cohen de la organización Straphangers Campaign, también se sumó al clamor para el mandatario estatal y pidió que no se dejen por fuera a miles de neoyorquinos que diariamente deben pasar las verdes y las maduras para poder entrar a una estación, ya que la vasta mayoría no cuenta con elevadores.

“Los fondos hacen una diferencia, pero necesitamos que nos enseñen un plan en el que se incluya la accesibilidad a las estaciones y no solo a mejoras en edificios, porque eso no responde a las necesidades urgentes de nuestros pasajeros. Esperamos que sea una realidad este año”, dijo la activista.

La asambleísta Catalina Cruz destacó que en su distrito, por donde pasa el tren 7, la falta de ascensores hace que muchos residentes vivan pesadillas para poder beneficiarse de su derecho al transporte y pidió a Cuomo que no se haga oídos sordos ante los reclamos.

“Vinimos aquí, a tres cuadras de las oficinas del Gobernador, para que nos escuche muy bien y para advertirle que esta vez no puede fallarnos. Tiene que hacer lo que se tiene que hacer para arreglar el Subway y tiene que incluir en el plan capital la construcción de elevadores”, dijo la líder de Queens. “Dijeron que los elevadores salían muy caros, pero para invertir en otras cosas eso si no les sale caro. Esta vez no vamos a permitir que los recursos se usen para cosas que no son fundamentales”.

Usuarios dejan escuchar su voz

El puertorriqueño Robert Acevedo, de 53 años, quien vive en Chelsea, en Manhattan, aseguró que es doloroso saber que por mucho tiempo ha sido ignorado por el sistema de transporte y narró la odisea que debe hacer cada vez que necesita usar el tren.

“Cerca de mi casa, en la calle 23, invirtieron millones para arreglar la estación y no pusieron un elevador. Solo les importó hacer una reparación al look. Eso no es justo con pasajeros como yo, que debemos andar más de 20 minutos buscando otras estaciones donde haya ascensores y en muchas hasta están dañados”, dijo el boricua.

La asambleísta Carmen de la Rosa, del Alto Manhattan, aseguró que los autobuses también deben ser incluidos en el plan de acciones de las obras de MTA, pues hay muchas rutas que están desactualizadas y otras no funcionan.

El mexicano Rogelio Rodríguez, quien confesó no entender mucho sobre los asuntos del plan capital, lo único que pidió es que se vean pronto las mejoras. “Los trenes siempre andan fallando y hay muchos retrasos. Ojalá que el dinero lo usen para arreglar eso y para hacer elevadores’, dijo el usuario.

Sobre los reclamos, la Administración Cuomo comentó que está trabajando para asegurarse de que la MTA, agencia de la que dijo que no funcionó como debía por mucho tiempo, pueda poner en marcha planes efectivos que favorezcan a los usuarios.

“Gracias a su liderazgo, la Legislatura promulgó el plan de financiamiento y los requisitos de reorganización, y ahora el Gobernador está presionando a la MTA para garantizar que se implementen estos avances para que la MTA pueda lograr resultados para los clientes a largo plazo”, aseguró Patric Muncie, vocero de la Gobernación, destacando el compromiso del Gobierno estatal para resolver la crisis del transporte.

“Durante décadas la MTA estuvo mal administrada y con fondos insuficientes, por lo que el Gobernador Cuomo presentó una propuesta para proporcionar $25 mil millones en nuevo financiamiento para el plan capital más grande de la MTA y requirió un plan de reorganización para hacerlo, al mismo tiempo que proporcionó $836 millones para apoyar el plan de acciones del Subway, a fin de que las mejoras importantes puedan comenzar de inmediato”, finalizó.