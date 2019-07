Ventaneando pierde a una de sus conductoras

Pati Chapoy ha llorado ante la triste despedida de uno de sus talentos más queridos

Ventaneando es el programa de espectáculos más conocido de México y Latinoamérica. El programa lleva más de 23 años en la televisión y ha estado bajo la conducción de titular de Pati Chapoy desde el día uno. Junto a ella en el programa están Pedro Sola, Daniel Bisogno, Mónica Castañeda, Linet Puente, y hasta el día de ayer Jimena Choco, conductora que entre lágrimas le dijo adiós a este exitoso programa.

Pero a diferencia de otras conductoras que dejaron el set en condiciones polémicas, “La Choco”, como la conocen en el medio del espectáculo, se va por razones personales y familiares.

La conductora habló ayer y aseguró que entre ella y Pati Chapoy no existe enemistad alguna, descartando así que su salida del programa se deba algún roce con la titular de éste. También dijo que no deja Ventaneando porque a su esposo le hayan ofrecido un nuevo proyecto en España. La razón de la salida es por cuestiones familiares, sin embargo su ausencia, según dijo será por unos meses.

“Tengo dos hijos uno de cuatro y otro de dos”. La conductora explicó que, Iñaki, el mayor de sus hijos no hablaba y al parecer presentó características específicas que llevó a la Choco y a su esposo a buscar un neurólogo. El menor ahora es parte de unas terapias que exigen en su segunda etapa la presencia constante de la madre junto al hijo. “Amo mi trabajo, y es lo mejor que me ha pasado. Siempre fue mi sueño trabajar en TV Azteca… pero la vida te pone otras cosas y uno tiene que girar y el neurólogo me dijo que es importante que esté en esas terapias, porque todo lo que yo pueda hacer por mis hijos lo haré siempre”.

Aquí las palabras de la conductora en Ventaneando durante su despedida en el programa.