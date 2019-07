Khloé Kardashian revela la verdad detrás del nombre de su hija con Tristan Thompson

Khloé también usó fuertes palabras para defender sus uñas largas mientras cuida de su bebita True

La familia Kardashian se propuso desde un principio que su próxima generación contara con unos nombres inconfundibles y cargados de significado que van desde los más tradicionales como Penelope o Mason -los dos hijos mayores de Kourtney y Scott Disick- a los que consiguen realizar un juego de palabras con los apellidos, como North West (Norte Oeste) -la primogénita de Kim y Kanye-, o los que hacen directamente referencia a la arrolladora personalidad del retoño en cuestión antes incluso de nacer, que fue lo que inspiró a Kylie Jenner para llamar a su pequeña Stormi, un diminutivo de Tormenta.

En el caso de Khloé Kardashian, ella no puede atribuirse el mérito de haber dado con la original opción de ‘True’ -que se traduce literalmente como ‘Verdad’– para su hija, ya que fue su abuela materna quien le explicó que su abuelo y bisabuelo se llamaban así.

“Una noche estaba mirando nombres para bebés mientras cenábamos y MJ, mi abuela, me dijo: ‘Deberías llamar a la niña True’. Y me di cuenta de que me encantaba la idea. Y también me emociona que haya una historia así detrás”, ha desvelado la celebridad en un vídeo para la revista Vogue antes de contar el origen de ese nombre tan especial que ella no sabía que existía en su árbol genealógico.

La llegada al mundo de True y los meses posteriores se vieron empañados irónicamente por una retahíla de mentiras e infidelidades que acabó provocando la ruptura de sus padres después de que Khloé descubriera que su entonces aún novio Tristan Thompson le había sido infiel con varias mujeres mientras ella estaba embarazada y que meses más tarde también besó a Jordyn Woods, una amiga de los Kardashian, durante una noche de fiesta.

