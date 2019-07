Menor se suicida lanzándose al tren frente a compañeros de clase

Demasiado joven para morir…

Un menor de 14 años víctima de acoso cibernético (bullying) se suicidó lanzándose a los rieles del tren frente a compañeros de escuela en Surrey, Inglaterra.

El menor fue impactado por un tren en la estación Chertsey, el pasado lunes.

Unos 50 compañeros vieron cuando Sam Connor fue atropellado por el tren; algunos gritaban su nombre sin saber qué hacer.

“Esto es horrible para la familia. Ellos (los mediohermanos) son muy unidos”, dijo al Daily Mail Deborah Barrett, primera esposa del padre del menor.

Agregó: “Ellos son seis niños, todos son muy unidos y Sam era el menor”.

Sam, a quien describió como un “alma sensitiva”, le habría entregado su cartera y el celular a otra estudiante antes de lanzarse.

La mujer dijo que, supuestamente, el hostigamiento al menor no era únicamente vía internet.

“Sophie, mi hija más joven, me llamó el lunes y me dijo lo que Sam había hecho, y que lo habían acosado en la escuela. Entonces, ¿por qué la escuela no hizo nada?…”, cuestionó la entrevistada sobre los procedimientos en la escuela católica Salesian a la que asistía el menor.