Trasladan a “El Chapo” a prisión de súper máxima seguridad

Los abogados de Guzmán Loera confirman que su cliente ya no está en Nueva York

NUEVA YORK – El equipo de defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera confirmó a este diario que el líder del Cártel de Sinaloa fue trasladado a otra cárcel, pero no confirmó si era la Prisión de Máxima Seguridad (ADX o ADMAX, en inglés) ubicada en el condado de Fremont, Colorado.

Sin embargo, The New York Post afirmó que una fuente del Buró de Prisiones (BOP) indicó que el mexicano fue enviado a esa cárcel que tiene una capacidad de 490 internos, quienes deben vivir en confinamiento entre 22 y 24 horas al día, no muy diferente de lo que vivía “El Chapo” en la Correccional Metropolitana de Manhattan (MCC), donde vivió durante 30 meses.

El traslado de Guzmán Loera tomó por sopresa a los abogados de Guzmán Loera, quienes había pedido al juez Brian Cogan que su cliente permaneciera 60 días en Nueva York para trabajar en su apelación, la cual deberá ser presentada en máximo 14 días.

“No puedo decidir eso, pero voy a recomendarlo”, dijo el juez Cogan al terminar de dictar la sentencia a Guzmán Loera, la cual se divide en tres partes: la cadena perpetua es por los cargos del 1 al 8, donde se integran delitos por el tráfico de drogas, conspiración de homicidios y liderar una organización criminal; los 30 años adicionales son por el cargo 9, sobre el uso de armas, además de anexarse 240 meses (20 años) por el cargo 10 sobre conspiración de lavado de dinero. Este último castigo correrá a la par que la sentencia de por vida.

Según el reporte del Post, apenas salió de la sala donde conoció su sentencia, escuchó a Andrea Vélez —una de sus excolaboradoras y derivada en víctima— y habló durante casi 15 minutos, Guzmán Loera fue trasladado por oficiales del Servicio de Marshals a un avión que lo llevaría a Colorado.

El BOP no ha confirmado el traslado ni hay detalles de las condiciones del confinamiento de “El Chapo”, pero de estar en la Supermax de la rocosas se trata de una de las instalaciones de avanzada, pero que ha tenido cuestionamientos de Amnistía Internacional (AI), debido a las condiciones que ofrece.

“Las celdas tienen paredes sólidas para evitar que los prisioneros vean o tengan contacto directo con los que están en celdas adyacentes”, indica un reporte de Amnistía Internacional (AI), “Enterrados. La insolación en prisiones federales de los EEUU”, que agrega que las puertas tienen barrotes en el interior y una estructura sólida en el exterior, lo que “agrava el nivel de aislamiento”.