Familiares de Eric Garner decepcionados con el alcalde por no despedir al policía Pantaleo

Cientos protestaron a las afueras de Gracie Mansion; amenazan con llegar a Washington DC

En el 5to aniversario de la muerte de Eric Garner, su madre e hija se reunieron ayer en persona con el alcalde Bill de Blasio y su esposa para insistir que sea despedido Daniel Pantaleo, el policía señalado de haberle apretado fatalmente el cuello durante un arresto en Staten Island.

La viuda del occiso, Esaw, participó en la reunión vía telefónica, mientras cientos de personas protestaban en las afueras de la residencia del alcalde, en Gracie Mansion. Varios fueron detenidos, informó Pix11.

Fue el tercer día de protestas en diversos puntos de la ciudad, tras la decisión del Departamento de Justicia de EEUU de no presentar cargos de derechos civiles contra Pantaleo, agente de NYPD.

“Para la familia, ninguna parte del proceso de justicia ha proporcionado satisfacción o cierre”, admitió De Blasio en una declaración. “En efecto, sienten que puerta tras puerta se han cerrado en su cara”.

De Blasio ha sido criticado intensamente por los manifestantes y la familia de Garner luego de la decisión del Departamento de Justicia, por no exigir que el Comisionado James O’Neill despida a Pantaleo, quien está a la espera del veredicto de un juicio administrativo para fines de agosto.

La madre de Garner, Gwen Carr, renovó su llamado al despido al salir de Gracie Mansion, ratificando su decepción sobre el encuentro.

“Es indignante que haya tenido que luchar durante cinco años para lograr que el alcalde haga su trabajo para asegurarse de que haya responsabilidad cuando el Departamento de Policía de Nueva York asesina a nuestros niños”, dijo Carr, citada por New York Post.

“El alcalde ha estado arrastrando los talones y obstruyendo la responsabilidad en todo momento durante los últimos cinco años”.

“Las acciones hablan más que las palabras y hasta ahora no he visto acción”, agregó más tarde. “Quiero ver acción y no dejaré de pelear por mi hijo hasta que Pantaleo y todos los demás oficiales que actuaron mal hayan sido despedidos”.

La reunión fue organizada por el Reverendo Al Sharpton a petición de De Blasio, luego de que los manifestantes anunciaron planes para marchar hacia su residencia oficial, en el Upper East Side, dijo el ayuntamiento.

Shaprton dijo que las protestas continuarán hasta que haya responsabilidad en el caso, e incluso planean llevar su demanda hasta Washington DC.