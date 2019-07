Se estrena en Netflix “Comedians in cars getting coffee”

El show creado y conducido por Jerry Seinfeld presenta muchos invitados en su nueva temporada

Si buscas divertirte viendo un programa que no dure mucho y que presente entrevistas con gente famosa, la mejor opción es “Comedians in cars getting coffee”, creado y conducido por la estrella de comedia Jerry Seinfeld, que hoy estrena su temporada 11 en Netflix.

Seinfeld es un apasionado de los autos, por lo que transporta a sus invitados en un modelo clásico y luego los entrevista en un restaurante o café, logrando una plática amena y muy divertida.

Los episodios son cortos (van de los 15 a los 20 minutos de duración) y en los 11 que conforman esta nueva temporada podrás ver a personalidades como Eddie Murphy, Seth Rogen, Ricky Gervais, Matthew Broderick, Jamie Foxx, Sebastian Maniscalco, Martin Short, Mario Joyner, Melissa Villaseñor, Bridget Everett y Barry Marder.

“Comedians in cars getting coffee” se estrena hoy en Netflix; Jerry Seinfeld también es el director del show. Checa el trailer:

