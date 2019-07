Insultan a Jacqie Rivera en el Instagram de Suelta La Sopa

Parece que desde la boda de Chiquis Rivera su familia, en pleno, ha caído en desgracia con buena parte del público

Jacqie Rivera compartió en Instagram una fotografía junto a su abuelo con un cariñoso mensaje sobe éste y la relación familia.

Así rezan las palabras de la hermana de Chiquis Rivera: “Muchos no saben esto pero mi abuelo @pedroriveramusic no solamente le tiene una gran pasión para la music sino para la fotografía también. Siempre nos tomaba muchas fotos en cada evento familiar. Y asta la fecha siempre que lo veo tiene su teléfono listo para sacar video y fotos! Creo por qué le gusta tener las memorias! Aquí le comparto unas fotos que tomo mi Grandpa! I love you mister burrito!”.

La cuenta de Instagram de Suelta La Sopa compartió el post y la joven le han llovido fuertes críticas e insultos.

robert_roco08

Por Diosssssss pero que también le enseñe a sus nietos ortografía

Y por si lo anterior fuese poco muchos empezaron a corregir la ortografía de la joven al decirle que la palabra “hasta” es con h, sobre todo porque ella escribió “asta”.