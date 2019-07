Ricardo Rosselló reacciona a imputaciones de cuenta fantasma en banco

Yosem Companys, un examigo íntimo del gobernador de Puerto Rico, deja entrever que el mandatario fue empleado fantasma de la Legislatura de PR

PUERTO RICO – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares emitió declaraciones públicas esta mañana para negar que en el pasado haya tenido contratos con la Legislatura o una cuenta en la que acumulaba fondos “sospechosos” como parte de un esquema de malversación de fondos públicos.

“Es realmente lamentable y decepcionante que una persona a quien consideré mi amigo realice este tipo de comentarios malintencionados y mendaces. Desconozco su intención y me pregunto qué hay tras semejantes falsedades”, dijo el mandatario en declaraciones escritas en las que hasta lanzó amenazas legales.

En un artículo publicado por NotiCel, Yosem Companys relata cómo Rosselló Nevares manifestaba conductas preocupantes -al menos- desde su temprana adultez, no aceptando sus errores, responsabilidades y echando culpas a las personas alrededor por sus fallas.

Explica, además, que en una ocasión, cuando intentaban crear una empresa, Rosselló Nevares le dijo que tenía dinero para comenzar la empresa y que esos fondos salían de dinero que recibía de la Legislatura a pesar que no realizaba allí trabajo alguno.

Rosselló Nevares, quien en los últimos días no ha contestado preguntas de la presa y se ha mantenido alejado de los foros públicos ante los escándalos de corrupción moral y administrativa que enfrenta, se mostró indignado por las expresiones de Yosem Companys.

Se reafirma en las redes

Companys reaccionó a las reacciones de la gente que le ha expresado apoyo por sus declaraciones. A continuación el mensaje íntegro:

“La gente me ha estado preguntando por qué le di la entrevista a Noticel, y me gustaría responder con lo que Edmund Burke escribió en ‘Pensamientos sobre la causa de los descontentos actuales’: “Lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada”. Ahora he hecho algo. Y los felicito a todos ustedes que han sido y que son lo suficientemente valientes como para llevar la lucha a las calles por la transparencia y contra la corrupción de Puerto Rico”.

(Por Ricardo Cortés Chico)