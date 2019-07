No termina. Continúa alerta por ola de calor en gran parte del país

La alerta por las elevadas temperaturas que se registran en una amplia zona del centro y este del país continúa en vigencia este domingo, cuando se prevé que los termómetros alcancen hasta 100 grados Fahrenheit, según estimaciones del Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

“La peligrosa ola de calor continuará durante todo el domingo en el este” de la nación, señaló en Twitter el NWS.

De acuerdo con la agencia, esta es la segunda jornada con temperaturas más altas en lo que va de semana y los pronósticos señalan que la “mayor amenaza de calor” será para las Carolinas y Maine, con números en los 89 grados. No se descarta que la sensación llegue hasta los 109 grados Fahrenheit.

Max Heat Indices from yesterday show a wide swath of 110-114 across the eastern Mid-Atlantic; an area around Tulsa, OK; and isolated spots in southern Texas and `the Desert Southwest. How hot was the Heat Index where you were yesterday? pic.twitter.com/Pe7rglW2bq

— National Weather Service (@NWS) July 21, 2019