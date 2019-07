Reacciones divididas sobre renuncia de Ricardo Rosselló a presidencia del partido y a la reelección

El gobernador de Puerto Rico no renunció a ese cargo

Varios políticos reaccionaron de inmediato al mensaje ofrecido esta tarde por el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló en el que anunció que renunciaba a la presidencia del Partido Nuevo Progresista (PNP) y descartaba ir a la reelección. Aunque algunos han celebrado el anuncio, otros, le piden que renuncie a la gobernación.

María “Mayita” Meléndez, alcaldesa de Ponce

“Acogemos la decisión del señor Gobernador de renunciar a la presidencia de nuestro Partido Nuevo Progresista. Sin embargo, el próximo evento electoral a celebrarse en el año 2020 no es prioridad para Puerto Rico en estos momentos. Lo que sí es apremiante es garantizar la gobernanza y estabilidad en las operaciones gubernamentales. Puerto Rico necesita recuperarse lo más pronto posible de los recientes eventos de corrupción y ataques a la dignidad de todos los puertorriqueños. Nos reiteramos en su renuncia como Gobernador”.

Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado

La renuncia del Dr. Ricardo Rosselló, a la Presidencia del partido y el anuncio de que no aspira a la reelección en el 2020 pone fin a una parte de las controversias y al trauma que sacudió a nuestro pueblo. Aún quedan asuntos pendientes que también se atenderán.

Corresponde ahora de nuestro liderato, disciplina, compromiso y acciones claras que reafirmen los postulados bajo los cuales, Luis A. Ferré, fundó, junto a un grupo de hermanos puertorriqueños, nuestro glorioso Partido Nuevo Progresista.

Tenemos que renovar la confianza, afianzar nuestro empeño y con el ejemplo de nuestras acciones, demostrar ese compromiso.

El sacrificio, la devoción y la perseverancia nos llevaran a la victoria. Como dijo nuestro padre fundador: ¡UNIDOS VENCEREMOS!

Carmen Yulin Cruz Soto, Alcaldesa de San Juan

“El Gobernador NO ENTIENDE que la confianza del país NUNCA LA VA A RECOBRAR. Si su prioridad es el pueblo de Puerto Rico que entienda que tiene que irse”

José Vargas Vidot, senador independiente

“Este tipo está haciendo que nosotros como pueblo estemos a la merced de la ridiculez… no sé qué venganza está llevando este hombre. Me parece que quizá esta vengándose del partido al que pertenece… No sé que tiene entremente una mente perturbada como él” .

Eduardo Bhatia, senador

Ricardo Rosselló no acaba de entender que tiene que renunciar ya. Ya el Pueblo de Puerto Rico lo despidió. Es increíble que el Gobernador nos diga que no es lo suficientemente bueno para dirigir el PNP, pero todavía sea bueno para dirigir a Puerto Rico.

El problema de credibilidad que le está causando Ricardo Rosselló a Puerto Rico ha colapsado a la administración del gobierno estatal, y le ha cerrado todas las puertas a Puerto Rico ante el gobierno federal. Nuestra economía está sufriendo y las negociaciones con bonistas caen ahora en un precipicio por falta de legitimidad de un gobernante. Así no se puede levantar a Puerto Rico.