5 goles que harán que los madridistas extrañen a Bale

Gareth Bale se va pero sus mejores goles quedarán en la memoria de los madridistas quieran o no

Nadie lo tiene más claro que Zidane en el Real Madrid, Bale se va. No importa a dónde, no importa cómo, el galés no sigue más en el cuadro merengue. La relación está rota entre el entrenador francés y el 11 del Madrid.

Qué habrá pasado entre ambos que uno de los mejores futbolistas del mundo salga por la puerta trasera del club. Qué tan malo ha sido lo que ha hecho Gareth Bale para que su entrenador de exprese así de él.

Nadie duda de su capacidad pero simple y sencillamente no le quieren en el cuadro de Florentino Pérez. Ahora mismo le buscan destino forzadamente para no tener que pagarle una temporada más a uno de los jugadores más caros de la plantilla.

Al final no se sabe con certeza si el jugador extrañará la capital española, pero al conjunto de Zidane vaya que le hará falta un jugador como Gareth Bale sobre todo en momentos como los recordados a continuación.

Contra el Borussia Dortmund Champions League 2017

Contra el Espanyol en 2017

Cómo olvidar esta carrera contra el Barcelona en la Copa del Rey 2014

Este hasta lo soñaron por varias semanas, golazo al Atlético de Madrid en la Champions.

Y de este ni hablamos, hasta el mismo Zidane se quedó afónico de tanto gritar.