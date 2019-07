Piden libertad para enfermo en manos de ICE

Inocencio Román, padre de tres hijos, requiere urgente atención especializada por sufrir de hepatitis tipo II

NUEVA YORK.- Una familia inmigrante de El Bronx exigió la liberación inmediata de Inocencio Román, padre de tres hijos, cuya salud se está deteriorando rápidamente debido al tratamiento inadecuado en la custodia de ICE, recluido en la cárcel del condado de Bergen desde febrero de 2018.

“La vida de mi padre está en riesgo. Mis hermanas y yo hemos estado separados de nuestro padre durante el último año y medio, y ahora podríamos perderlo si no recibe el tratamiento médico que necesita”, dijo Carlos Román, hijo de Inocencio.

La organización Make the Road New York, ha presentado una solicitud de libertad condicional urgente para Román, en razón de su delicado estado de salud.

“Nuestro cliente continúa luchando contra su deportación. Sin embargo, estamos profundamente preocupados de que él no vivirá para ver el resultado de su caso si no es entregado de inmediato a su familia y a sus proveedores médicos”, dijo Ariel Gould, abogado de Make the Road.

Román padece diabetes tipo II, enfermedad hepática que requiere de la insulina, y sin el tratamiento médico adecuado en la cárcel del condado de Bergen, su vida corre peligro.

“Hay una crisis de derechos humanos cada vez más grande y creciente en los centros de detención de todo el país. Los inmigrantes arrestados viven en condiciones deplorables, ignorando su dignidad y sus necesidades de atención médica. La impactante experiencia del Sr. Roman no solo es un indicador de esa crisis, sino que es muy similar a otros ejemplos que hemos visto en otras cárceles de Nueva York y Nueva Jersey que tienen contrato con ICE”, dijo Laura F. Redman, directora del Programa de Justicia de la Salud de la New York Lawyers for the Public Interest.