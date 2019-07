Polémica por figuras de la Virgen de Guadalupe (FOTOS)

Algunos usuarios consideraron que era una falta de respeto para los católicos

MÉXICO – Gran polémica han causado una serie de imágenes rediseñadas de la Virgen de Guadalupe, considerada como la Patrona de México, ya que lucen con los vestuarios de Spiderman, Minions y con los colores de la bandera LGBT.

Las imágenes fueron compartidas en la cuenta de Twitter ‘Out Of Context Mexico’, que de inmediato provocaron una lluvia de criticas por parte de los católicos, que no daban crédito a lo que veían.

Y más que la mayoría del pueblo mexicano se considera un ferviente creyente de la Virgen de Guadalupe.

Cada 12 de diciembre millones de personas visitan la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México.

“Creo que es una falta de respeto, parece burla este tipo de pintura sobre la cerámica en forma de virgen que todo el mundo relaciona con la guadalupana, existen miles de cerámicas de diferentes formas, porque tenia que ser en esta”, opinó una internauta.

“Que poco respeto”, consideró otro usuario.