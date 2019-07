¿Qué hace falta para ser estadounidense? Trump cambia el test de ciudadanía. La mayoría lo suspendería

El nuevo examen estaría listo para el otoño de 2020

Devuélvalos a su país”, es el grito racista que se escuchó en un acto electoral de Donald Trump y que el presidente evitó confrontar. “Vuelva al sitio del que vino”, es el comentario xenófobo que miles de inmigrantes han sufrido en Estados Unidos pese a ser éste un país de inmigrantes. Ambas consignas fueros proferidas, de hecho, contra congresistas, cuyo trabajo es precisamente servir a este país. Pero hubieran sido igual de censurables dirigidas contra cualquiera.

¿De quién es este país? ¿Hay algún examen que certifique a quién pertenece?

No lo hay, pero si lo hubiera, probablemente sería parecido al examen que los inmigrantes deben tomar para convertirse en ciudadanos. Y el hecho es que, mientras nueve de cada 10 inmigranteslo aprueban, casi la mitad de los estadounidenses nacidos en esta tierra lo suspenden, según el Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Concordia (en Seattle).

Por supuesto, esta estadística puede resultar engañosa: las preguntas del examen son públicas, y los inmigrantes estudian para aprobar el examen, mientras que los estadounidenses que prueban suerte probablemente no lo hacen (aunque aprendieron la mayoría de respuestas en su educación primaria o secundaria).

Otra encuesta, en este caso de la revista Newsweek, reveló que casi uno de cada tres estadounidenses no sabe quién es su vicepresidente, casi uno de cada cuatro no sabe contra quién se libro la Guerra Fría, y casi uno de cada 10 no sabe ni cuándo se celebra el Día de la Independencia.

Ahora el Gobierno que preside Donald Trump planea cambiar las preguntas antes de otoño de 2020, e incluso sus responsables migratorios reconocen que habrá quien sospeche que lo hacen para dificultar el proceso de naturalización, aunque el cuestionario seguirá siendo público para estudiarse antes del examen.

En 2018 se naturalizaron más de 750,000 personas, el récord del último lustro. Abogados migratorios han denunciado el creciente retraso en este proceso, que se ha disparado dramáticamente desde 2016.

Aun así, la media de la década supera las 710,000 naturalizaciones al año.

La mayoría son mexicanos (el 17% en 2017), seguidos de indios (7%), chinos y filipinos (5%), y dominicanos y cubanos (4%).

La mayoría vive en California (22%), Nueva York (12%), Florida (10%), Texas (7%) y Nueva Jersey (5%).

Y de media llevan ocho con green card.

Los requisitos, además de llevar al menos cinco años como residente y aprobar el examen de ciudadanía, son tener más de 18 años, llevar viviendo en el país al menos 30 meses, ser persona de buen talante moral, y saber hablar inglés.

Por Bruno Gallo