Concejales se unen a voces que exigen despido inmediato del policía Pantaleo

Luego de cinco días de protestas, familiares de Eric Garner y coaliciones aseguran que no descansarán hasta que la Uniformada destituya al oficial

Desde que el Departamento de Justicia federal anunció que no presentará cargos criminales contra el oficial del Departametno de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) Daniel Pantaleo, por la muerte de Eric Garner ocurrida hace 5 años durante un operativo de arresto en Staten Island, las protestas de sus familiares, activistas y líderes políticos no han tenido pausa en la Gran Manzana, y la principal demanda es que Pantaleo sea despedido de la Uniformada.

Y a esas voces se unieron este martes el defensor del pueblo Jumaane Williams y treinta miembros de diferentes comisiones del Concejo Municipal, quienes exhortaron a través de una misiva, dirigida al comisionado de Policía James O´Neill, a que “por la integridad del cuerpo policial, se debe mandar un poderoso mensaje a toda la nación, de que nuestra Policía no tolera estas conductas”.

Donovan Richards, presidente del Comité de Seguridad Pública e integrante de la agrupación progresista del Concejo, dijo que “el mundo está a la espera de que el máximo jefe policial, envíe un mensaje a los neoyorquinos, así como a todos sus oficiales, acerca de cómo el Departamento de Policía de Nueva York, responsabilizará al oficial Pantaelo”.

“Debe ser despedido inmediatamente por sus acciones y el Comisionado tiene toda la autoridad para retirarlo. Por la integridad de la Policía de Nueva York, por la familia completa de Eric y por cada padre que perdió a su hijo por la brutalidad policial, debemos terminar con este oscuro período, haciendo lo correcto”, concluyó Richards.

Durante una demostración realizada justo al frente de la sede de la Uniformada en el Bajo Manhattan, la concejal Carlina Rivera formó parte del grupo que promueve con fuerza las acciones de presión, para que el funcionario implicado en el hecho que cegó la vida al padre afroamericano sea destituido de inmediato.

“Será muy poco lo que podamos hacer para compensar los cinco años de sufrimiento de la familia Garner, que ha sido decepcionada en todo momento por un sistema de justicia, que se supone debe ser responsable. Pero la destitución ejemplarizante de Pantaleo, demostrará que la policía de Nueva York no tolerará ni empleará a una persona que cometa actos de violencia, contra quienes juraron proteger”, dijo Rivera.

Protestas sin pausa

Horas más tarde a la protesta en One Police Plaza, Emerald Garner Snipes, hija del Eric Garner, quien encabezó una marcha, acompañada por amigos, familiares y activistas de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos de los afroamericanos como The Arc Justice y Black Spade, lanzó en los alrededores de la sede de NYPD, en el Bajo Manhattan, un ultimátum: todos los días nosotros haremos una protesta, hasta que Pantaleo sea despedido.

Ya cerrado el caso en el Departamento de Justicia, el veredicto sobre si Pantaleo sigue o no en las filas de NYPD, se dará a conocer a finales de agosto y dependerá de una decisión del máximo jefe de ese cuerpo policial, quien recibirá un informe de un proceso disciplinario interno que se terminó recientemente.



“Para garantizar la integridad del proceso, el Departamento de Policía de Nueva York no realizará más comentarios en este momento “, indicó el comisionado adjunto del NYPD, Phillip Walzak, en un comunicado dado a conocer en la prensa local.

Pero los familiares de Garner, no están dispuestos a esperar.

“No hay excusas para que Pantaleo siga en su cargo. Sin justicia, no hay paz. Nosotros no descansaremos. No entendemos por qué tenemos que esperar hasta agosto, si ya hemos esperado por cinco años. Cada día nosotros haremos una protesta, hasta que sea despedido”, dijo airada Emerald Garner.

La hija de Garner gregó que a pesar de la contundencia de un par de videos y de todas las pruebas, de que se trató de un estrangulamiento, “no entiendo porqué nuestro sistema no funciona”.

Muy cerca de ella estaba Khadijah Ferrer de Black Spades, una de las organizaciones que acompaña los once días de protestas que simbolizan las once veces que el fallecido gritó que no podía respirar, durante la acción policial. La marcha que también recorrió varias cuadras, alrededor de la Alcaldía de Nueva York, es la quinta realizada desde el pasado miércoles.

“Ya la decepción por el sistema de justicia es demasiado grande, pero nos parece terrible que el Departamento de Policía no haya sido capaz de removerlo de su cargo. Es muy mal ejemplo para otros funcionarios, que sabrán que pueden agredir y asesinar y no pasará nada”, aseveró.