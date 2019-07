Signo por signo, todo lo que deparan los astros en lo que resta de 2019

Los signos del zodiaco te muestran cómo viene tu energía astral de julio a diciembre de 2019

ACTUAR

Plutón, Saturno y Marte van a cargar tus pilas de osadía. Vas a lanzarte velozmente detrás de lo que quieras, así como sos, pero con más adrenalina. “PUEDO HACERLO” es un mantra que va a atravesar tu campo y tu energía en todo lo que hagas. Este fuego autogestivo se va a plasmar en tu trabajo con cosas nuevas y con una potencia contagiosa y vigorizante, al punto de lograr alentar a otros a seguirte, incluso en proyectos arriesgados. Vas a dejar tu impronta sin censura, sin esperar la aprobación de otros y con mucho atrevimiento. Encarar tu propio proyecto independiente y jugar más tu autoridad es parte de la consigna. Consejo: no confundas valentía con temeridad.

PROFUNDIZAR

No vas a buscar las soluciones más fáciles en cuestiones en las que tu emoción se encuentre involucrada. Vas a sondear a cada humano que se te cruce en el camino con una profundidad que te va a llevar a conocer sus más ásperas expresiones. “Basta de dependencias y controles”, vas a decir por lo bajo, aunque no vas a soltar livianamente ni a dejar de controlar. Venus y la Luna en Escorpio van a presentarte un panorama afectivo atómico e intenso en el que la tarea va a ser limpiar escombros de las posibles explosiones que surjan con tu pareja y con todos. Lo mejor de esta yunta planetaria es renacer intensamente en el amor sin cosas escondidas. El riesgo es confundir intensidad con conflicto.

SOLTAR

Otro concepto del “tener” estamos empezando a experimentar todos los terrestres. Y vos especialmente, ya que Urano comenzó a irradiar su energía en la zona que responde a tus finanzas. Vas a soltar miedos y esto te va a permitir ser más libre con tus propios recursos. Llegó el momento de encontrar una forma más creativa de ganar tu dinero, incluso podrías atreverte a generar proyectos económicos con amigos, si no lo hiciste antes. Eso sí, no te pases con los gastos, guardá un poco de dinero por si las moscas y manejate con cuidado en cuestiones económicas con inmuebles porque ahí lo repentino se va a presentar como un rayo. ¿Una mudanza? ¿Un cambio en tu lugar de vivienda? Alivianá el equipaje en tu casa y no te calles nada, porque ahí también van a volar por los aires costumbres, muebles y cosas no dichas.

SER

Tu energía receptiva y segura se va a transformar con la llegada del excéntrico Urano, que viene a empujarte a dejar de lado la inflexibilidad para que surja de vos tu vibración más original. Humanos de una visión diferente de la tuya te van a tentar a que establezcas lazos afectivos libres de controles. Se van a sacudir las estructuras más fijas de tu psique y esto va a permitir que con todos tus otros, incluso dentro de un amor que tengas, rompas las reglas de lo conocido para arrojarte a “ser quien sos”. Salir de relaciones que no te permiten ejercer “libertad interior” va a ser la bandera que te va a acompañar este año para lanzarte a un acople emocional diferente, sin perderte de vos y sin perderte en tus miedos a perder.

AMPLIAR

Durante este 2019, miles de endorfinas van a detonar en vos confianza y una mejor fuente de reabastecimiento para todo lo que hagas, sobre todo a nivel laboral. Con Mercurio en una zona muy potente de tu carta natal, vas a descubrir que con tu pensamiento creás tu realidad. Vas a experimentar con asombro el paradigma de creer para crear. Se van a ampliar tus horizontes en todos los órdenes de tu vida, sobre todo en tu trabajo. Este va a ser el momento perfecto para ponerles punto final a trabajos y a relaciones de trabajo desgastantes, tal vez incluso te atrevas a ir por tu propio proyecto independiente o por una actividad que te dé más satisfacción. Además, un viaje especial y sorprendente va a hacerse real y va a venir como un hermoso regalo del universo para vos.

ENRAIZAR

Es tiempo de sanarte, de soltar dolores, de enraizarte. Con la Luna en Escorpio, todo lo escondido por debajo de tu caparazón se va a revelar, vas a estar suelta de cuerpo y absolutamente abierta para que te zambullas ahí, en el recinto en el que se refugian tus cargas emocionales pesadas y esas batallas que diste intensamente en tu intimidad más escondida. Plutón te va a poner en contacto con tu poder más genuino y te va a estar mostrando lo fuerte que sos. Además, buen momento para investigar tu árbol genealógico. Vas a estar fundando una nueva arquitectura interior. Vas a estar haciendo cambios importantes en casa, porque la casa es el cuerpo de tu alma y tu alma está creciendo y expandiéndose como no lo hizo antes. Prepárate para un gran cambio en tu estructura familiar.

LOGRAR

Te vas a mover en medio de no pocas presiones, pero con agallas y con excelentes estrategias laborales. Marte, ubicado en el área de tu rueda zodiacal que responde a objetivos y metas, marca para vos un año de superación y de logros en proyectos que van a requerir mucha energía de tu parte y una total dedicación. Los resultados van a ser definitivamente fabulosos, pero el gran desafío va a ser superar la inquietud que va a estar explotando en tu interno durante gran parte del 2019. Saturno va a poner a prueba tu paciencia (por lo menos hasta el mes de mayo) y tu actitud frente a los tiempos lentos que este planeta te va a estar proponiendo para todo y en todo. Consejo: actuá serenamente y con la confianza de saber que vas a conducir todas tus acciones con la mejor energía.

TRANSFORMAR

Con tres planetas en la zona ocho de la rueda zodiacal, vas a estar valientemente haciendo un viaje penetrante hacia las zonas menos accesibles de tu ser. Con un peso novedoso, que no es propio de tu liviandad geminiana, vas a saber lidiar sabiamente con tu sombra, se va a estar revelando tu verdad y la verdad subyacente de todo aquello que normalmente está escondido de la vista de todos, y esto va a resultar absolutamente transformador para este ser que sos. Incluso vas a saber acompañar con solvencia a otros que estén enfrentando situaciones complicadas y duras. El 2019 te va a permitir lograr la combinación más perfecta entre tu espíritu inquieto y la habilidad para involucrarte intensamente en temas que normalmente surfeás o que transitás de maneras silenciosas.

EVALUAR

Con Júpiter en el área vincular, vas a estar logrando hacer conexiones inteligentes y libres, sin dejar antes de evaluar qué, con quién y de qué manera querés todo y con todos. Año de trueques interesantes con personas nuevas muy diferentes de vos, año de experiencias afectivas abundantes, e incluso un año excelente para hacer intercambios de dinero con otros o proyectos societarios exitosos y para encarar temas de finanzas conjuntas con muy buenos resultados. Pero un especial suministro de energía sanadora y vital va a fluir especialmente en los temas del amor. Vas a estar con muy buena compañía. Te vas a animar a tirar puentes para acercar distancias. El 2019 viene con los condimentos necesarios para que celebres con tu amor un ir y venir parejo, equilibrado y potente.

CONFIAR

Júpiter es un planeta portador de inspiración. Trae viajes y enseñanzas y arroja señales adecuadas sobre cuál es la mejor opción a seguir. Durante 2019 vas a tener la bendición de navegar por olas de optimismo y de confianza dentro del trabajo, que es donde va a estar ubicado este gran dios planetario todo el año. Vas a estar en conexión directa con tus recursos y te vas a lanzar hacia proyectos laborales desafiantes sin miedo y con los mejores resultados. Júpiter agranda lo que toca, entonces, va a ser fundamental que te manejes en este sector con todo el sentido común del que dispongas. La tarea es que con esta fuerza motora se abran canales de expansión sin desbordarte. Excelente año para encarar tratamientos naturales que liberen tu cuerpo de toxinas.

FUSIONAR

Durante 2019, una gran parte de tu caudal de energía va a estar puesta en el área vincular. No más secretos dentro de tu relación de pareja, no más novelas de cuarta. Con Plutón y Saturno en el área vincular y con Venus en Escorpio, vas a estar viendo qué hay dentro de cada relación, sea del tipo que sea. Resistirte a desenmascarar lo más oculto va a hacer que todo explote porque inevitablemente se van a romper todos los candados para liberar la energía estancada. Lo mejor llega a partir de mayo de 2019. Antes, la estrategia es levantar las resistencias y soltar ofensas. El universo te va a invitar a ampliar tu corazón y a experimentar una gama más luminosa de emociones compartidas para que con tu pareja y con todos puedas establecer verdaderos encuentros de amor.

CREAR

Año de energías nutritivas y fecundas con la Luna y con Venus en el signo de Escorpio, ubicados en la zona cinco de tu rueda zodiacal. En ese lugar se gestan los hechos creativos: hijos, proyectos personales, libros, sistemas de comunicación, amores y todo lo que salga de lo más profundo de tu individualidad. Un halo misterioso se va a deslizar en todo lo que hagas. Se van a abrir las puertas de tu “yo inventor”, que se va a aventurar a transitar libremente y muy atrevidamente gestiones singulares que sean de tu propia autoría. Le vas a dar rienda suelta a la liberación de algo muy profundo tuyo. Es tiempo de emanciparte de inhibiciones autoimpuestas y de mostrarle al mundo tu obra y tu manera particular de hacer las cosas. “Yo quiero y yo creo” –del verbo crear– va a ser tu grito de batalla durante todo 2019.

PRODUCIR

Algo muy profundo va a cambiar respecto de tu deseo de tener, de acumular y de atesorar, y una información diferente va a surgir en la zona del trabajo con la yunta de dos de los planetas más transformadores del Zodíaco (Saturno y Plutón) ubicados en la zona seis del mapa de tus energías. Vas a estar tomando conciencia de que lo más valioso no se puede comprar. Por eso, vas a producir y generar actividades que te den sustento, con más satisfacción, buscando encontrarle sentido a lo que hacés, sin excesos y sin desequilibrios. En ese cotidiano al que le dedicás horas de tu tiempo, de tu respiración y de tu vida se van a integrar la sencillez y la mesura. “Lo que poseo me posee” va a ser un mantra revelador e inspirador de lo nuevo para todo en tu vida. ¡Probá meditar con él!

INTUIR

Tu mundo sutil se va a entremezclar sin permiso con tu mundo racional y las múltiples corrientes humanas con las que intercambies experiencias te van a atravesar intensamente, casi sin protección. Lo más íntimo de otros va a estar abierto para vos sin proponértelo, más allá de las escenas que compartas, ya que Neptuno en la zona ocho de tu rueda zodiacal, en la que se revela tu psique, va a ampliar tu vibración y tu propia visión, entonces vas a comprender cómo encajan impecablemente las piezas del puzzle dentro de todo tu universo vincular. Incluso dentro de esas relaciones que te generan dolor va a surgir una comprensión diferente desde tu interior. Vas a vivir “el compartir” con otra percepción y la experiencia sagrada del amor definitivamente te va a transformar.

ENRAIZAR

El lugar en el que confluye la trama de tu mundo conocido va a ser otro de los escenarios en los que el cambio se va a manifestar. La Luna y Venus ubicados en el área de tus raíces van a llevarte a revisar a fondo tu tejido familiar. Es un buen momento para sanar las partes más lastimadas escondidas en ese lugar. Todo lo que bulle en tus propias raíces va a estar necesitando liberarse sí o sí. Y, como cuando lo interno cambia, también algo se revoluciona dentro del lugar de pertenencia, preparate para los cambios que se van a dar en tu hogar: posibles noviazgos, embarazos, nacimientos, incluso almas nuevas pueden llegar para transformar tu estructura familiar. Este año vas a echar las raíces de un nuevo fundamento emocional y de una nueva etapa en tu vida.

CELEBRAR

Vas a estar en contacto con tu fuente original, pudiendo ir por todo lo que anheles sin esfuerzo y con los mejores resultados. Casi como si fueras de Leo, vas a brillar logrando que el mundo te aplauda por lo tuyo, pero sin encandilarte. 2019 te va a encontrar ejerciendo un liderazgo natural y encantador. Vas a poder crear lo que quieras (un proyecto personal, un trabajo mejor remunerado, un hijo). Horizontes expansivos se abren de abril en adelante, sobre todo en tu trabajo, donde puede haber nuevas alternativas, reconocimientos importantes y la opción de jugar un rol de más autoridad. Una luz clara y potente va a emanar de vos en beneficio de otros, que van a agradecer tenerte cerca y que van a celebrar junto con vos ese ser especial que sos.

COMUNICAR

Una indiscutible necesidad de manifestarte y de disfrutar de la comunicación con los tuyos va a generar la llegada de Júpiter y de Mercurio a la zona cuatro de tu rueda zodiacal. En tu casa, un aire genuinamente fresco va a estar entremezclado con momentos en los que vas a ir al rescate de imágenes que desde hace mucho tiempo no venían a tu mente. Con inteligencia, incluso con cierta diversión, vas a estar pudiendo decir en tu casa esas cosas que no te atreviste a contar antes. La apertura de tu mundo interior se va a ver reflejada de tal manera en tu hogar que también vas a estar abriendo puertas y ventanas para recibir familiares, amigos, refugiados y conocidos de conocidos de conocidos. ¿Un viaje familiar? Llegan noticias de amigos de afuera con una propuesta inimaginable.

DESENCAJAR

Con Urano –el gran dios del cambio– en la zona nueve de tu rueda zodiacal (el lugar donde se estimula la expansión de la conciencia), tus acciones no van a ser las típicas de Virgo. Vas a estar desobedeciendo estatutos, rompiendo creencias, vaciándote de prejuicios y con una mirada de la realidad que a muchos los puede sorprender. Te vas a estar reformulando conceptos de la religión, de la política y de Dios con osadía y coraje. Llegó el tiempo de animarte a salir de los caminos de siempre. Una especie de viaje al espacio exterior va a estar marcando un “antes y un después” a partir de este 2019. Incluso, tal vez hasta te permitas escaparte de pudores para explorar el poliamor o un amor sin estrecheces, en el que seas capaz de jugar lo que tu libre albedrío te vaya soplando.

LIBERAR

La presión para que te emancipes de la cautela no va a tener que ver con la delicadeza propia de tu signo. Vas a estar rompiendo todas las paredes que estrechan cualquier información que esté escondida adentro de vos y en tu lugar de pertenencia. Plutón y Saturno haciéndose presentes en la zona cuatro de tu rueda zodiacal van a provocar una gran revolución interna y en tu casa –de donde vas a hacer volar todo lo que sientas que ya no querés mas: muebles, ropa, objetos acumulados– y ,por supuesto, también dentro de lo que es tu estructura familiar. Vas a ordenar la energía aquí más sanamente, primero teniendo que atreverte a meterte en lo más doloroso que desde hace años tu clan se cuida de tapar. La liberación de la sombra de tus raíces y soltar la tuya propia es la gran tarea de 2019 para vos.

GENERAR

Con la energía de Escorpio tiñendo el sector ligado a tu economía, un patrón más productivo y un intercambio de recursos diferente es lo que el 2019 va a estar proponiéndote, así como escenas que te permitan generar materia desde otro paradigma. Todo va a conspirar para que un enfoque más creativo se manifieste dentro de este sector. Incluso las dificultades económicas que surjan y hasta lo más incómodo va a llegar como impulso para que cambies desde lo más profundo el concepto del tener. Hasta mayo de 2019, cierta inestabilidad con el dinero y algunos desasosiegos. “Achicar para agrandar” es la estrategia durante el primer cuatrimestre del año. A partir de ahí, una energía laboral excelente que, obviamente, va a traer beneficios económicos más sustentables.

EXPLORAR

Con Urano en la casa ocho de tu rueda zodiacal, te van a molestar las excusas, vas a romper formalidades y vas a arriesgarte a probar combinaciones e intercambios que no exploraste antes. El universo va a traer imprevistos en cuestiones heredadas, en propiedades en común que tengas con otros, en proyectos societarios. Lo más fuerte va a ser el despertar repentino de tu sexualidad y la salida de deseos ocultos, que van a aflorar incluso con quienes nunca te hubieras imaginado ni tomarte un café. Preparate entonces para escenas que sí o sí van a intentar que logres elasticidad emocional y maneras de acercarte que desconocías de vos. Humanos muy particulares van a estimularte a que te corras del miedo a jugar atrevimiento, libertad y hasta lo más reprimido.

CONFRONTAR

Con la presencia de Venus en tu signo y con la energía de Urano en la zona vincular, vas a poner sobre la mesa todas las distorsiones emocionales que existan y vas a tomar decisiones definitivamente radicales. Explotar y hacer una cirugía mayor de elementos retorcidos van a ser pasos indispensables para la sanación que el movimiento planetario de 2019 propone en tu relación con tu amor y con todos. Vas a buscar alcanzar niveles más profundos dentro de cada uno de tus encuentros afectivos. Además, con Plutón en la zona tres de tu rueda zodiacal, tu palabra y tus instintos van a estar más que afilados. Nada te va a detener a la hora de decir lo que tengas que decir, a quien sea ¡y como te salga!

FERTILIZAR

Marte y Júpiter van a darles grados de satisfacción superlativa a tu individualidad y a ese mundo que responde al terreno de “lo mío”. Vas a estar emergiendo de manera exultante, deslumbrando a un mundo que te va a aplaudir conmovido por lo que salga de vos. Vas a lograr expresarte con tu “yo inventor” sabiamente y con brillo y también serás capaz de expresar la gracia y la potencia de todos tus colores en cada hecho y en cada creación. Pero… ¡vas a tener que cuidarte de los deseos tentadores de tu propio narcisismo que te pueden encandilar y que pueden torcer los caminos de tu energía vital si te ganan la vanidad y el orgullo! Fértil para crear proyectos personales, proyectos creativos, fértil para hacer arte, hijos, libros y todo lo que espontáneamente emerja de tu corazón.

CONCIENTIZAR

Con Saturno y con Plutón en la casa tres de tu rueda zodiacal, ese hilo que reúne tu conciencia individual con el holograma universal se va a activar. Tus deseos, tus oraciones y tus sueños se van a encontrar en el lugar de destino perfecto esperando manifestarse para vos tal como los imagines. Durante 2019, un tornado de poder capaz de conectarte con los niveles más trascendentes y profundos de la mente va a estar a tu alcance. Es tiempo de darles un recreo a esos pensamientos-martillo que adormecen tus sentidos para alimentar tu energía de conceptos que estimulen otro paradigma. Lo cierto es que una realidad libre de miedos propios y ajenos se va a hacer posible. Ya sabés: un pequeño cambio en tu conciencia puede producir cambios trascendentes en todos los aspectos de tu universo material.

ARRIESGAR

El 2019 viene para vos con una levedad que te va a permitir hacer dos y miles de cosas a la vez, en todo. Incluso te vas a subir a propuestas laborales atrevidas y de mayor independencia. Las energías multifacéticas de Mercurio y Júpiter instalados en tu signo te van a invitar a salir del fanatismo y a explorar el ir y el venir livianamente y sin contradicciones. Arriesgarte y avanzar en el logro de por lo menos tres objetivos te va a resultar divertido y fácil. Una especie de inocente alegría juvenil va a atraer las mejores conexiones y se va a entremezclar con la contundencia de Saturno y Plutón, que, juntos en la casa del dinero, te van a permitir proyectar una realidad económica y laboral ingeniosa y potente.

BUCEAR

Con la Luna y con Venus en Escorpio, en la zona doce de tu rueda zodiacal, por momentos vas a ignorar todas las fronteras y vas a bucear en una realidad espiritual impactante, y en otros momentos no extraviarte va a ser toda una odisea. La estrategia va a ser simple: dejá que la información que está en tu reino interior te ilumine y te guíe, libre de la influencia de tu mente y de murmullos de otros. Con esta energía sutil tan poderosa se va a materializar tu intuición como si fueras una alquimista y vas a poder circular con certeza hasta en la oscuridad más oscura sabiendo cuáles son los mejores caminos. Además, las energías receptivas, femeninas y sensibles van a estar revelándote algo muy profundo de tu propia intimidad.

REMODELAR

Reparaciones y arreglos dentro de tu casa van a venir como símbolo de la fuerte movida interna que vas a experimentar con la presencia de Marte en el sector de tu mapa zodiacal que responde a la familia. Por supuesto que va a ganar en vos la necesidad de hacer todo a corto plazo y que los antiguos patrones de prolijidad ya no van a funcionar, al menos dentro de tu hogar. Un despertar repentino va a erupcionar tu volcán interior y te vas a estar atreviendo de manera atómica a decirles a los tuyos todo lo que no dijiste antes. Tu alma va a saltar arrebatadamente frente a cualquiera que ose invadirte en tus espacios, ocupar tu cuarto sin pedirte permiso o cambiar los muebles de lugar. Una vibración de alta gama viene para hacer explotar todos los enojos retenidos y todas las tensiones.

SORPRENDER

Durante 2019 vas a descubrir capacidades que desconocías de vos y vas a poder saborear tu existencia con más liviandad, con más singularidad y más libre de prejuicios. Con Urano en la zona quinta de tu rueda zodiacal, un pulso de energía vital muy creativa te va a atravesar por completo y, para tu propia sorpresa, vas a estar pudiendo correrte de posturas inflexibles, incluso en cuestiones vinculadas con el trabajo. Fertilidad para gestar proyectos propios que dejen tu marca es uno de los regalos que el universo y el año traen para vos. Te vas a aventurar a meterte a fondo en propuestas laborales diferentes y a entremezclarte con gente más estimulante que te va a facilitar explorar lo inusual (aunque seas de Capri), por supuesto, de manera exitosa.

EMPODERARTE

Con Saturno y Plutón ubicados en tu signo, vas a portar ese aire creativo del que te hablé antes, pero con el agregado de una sobredosis de intensidad, y así se te va a ver con todos los demás, con una actitud determinante y férrea. Tu discreta y pausada manera de transitar por la vida –por momentos teñida de liviandad– va a seducir y a la vez va a intimidar. Vas a tener radares invisibles que te van a dar la pauta de qué tipo de relaciones atraés. Vas a estar tomando decisiones afectivas muy importantes con tu pareja: ¿un casamiento quizás? Y también vas a definir con quiénes querés compartir departamento, trabajo, hijos, lo que sea. Una limpieza de lo emocional que está más escondido va a derivar en una energía absolutamente luminosa en el amor, con tu amor y con todos.

ENSEÑAR

Júpiter, el planeta que todos queremos tener en todas partes, durante 2019 se va a encontrar ubicado en una zona muy importante dentro de tu rueda zodiacal: la casa 12. Cuando un planeta ocupa ese lugar, toda nuestra energía se tiñe de ese color. Júpiter te va a prodigar de protección, de maestros importantes, de nuevos caminos, conocimientos y viajes que te van a abrir a un campo de conciencia más vasto y lleno de significados. Pero ¡ojo con la ostentación! Este grande del cosmos te va a recordar tu origen trascendente y tu capacidad de hacer contacto con tu “yo” más sabio. Pero si intentás imponer tus verdades a otros, nada de lo digno y maravilloso que esta energía te puede hacer vivenciar va a fluir. Ofrecé lo que sabés con generosidad y el universo te va a llenar de bendiciones.

REVELAR

Plutón y Saturno en la casa doce de tu rueda zodiacal vienen generando movimientos subterráneos que se van a potenciar y que no van a pasar inadvertidos, ni para vos ni para otros. Una guerra nuclear contra tu sombra ya se puso en marcha. Entonces: más allá de la limpieza interior y de la ferocidad con la que reaccione tu ego, tus defensas se van a mover y se van a liberar paranoias, enojos y todo lo que esté comprimido y retenido en tu interior. Abiertamente, va a surgir lo más poderoso e invisible de tu ser, que se va a exhibir como un chorro de energía, saliendo al exterior de manera instintiva. En tu economía, hay una verdadera revelación de este poder del que te hablo. Entre marzo y septiembre de 2019, vas a producir hechos creativos muy bien remunerados.

CONECTAR

Ese estado de agitación interior del hablamos, también se va a expresar en tu intercambio emocional con otros humanos –pareja incluida–. El universo esta vez te invita a romper patrones estancados, te propone soltar miedos, salir de cierta zona de confort tan conocida y experimentar una gama más amplia de emociones compartidas, incluso tomando algunos riesgos. Vas a necesitar expresarte con más atrevimiento, sin confundir libertad con desconexión o adrenalina con invasión. Si hacés contacto profundo con lo más genuino tuyo, sin tanto traje de amianto, y abrís ventanas que no abriste antes, hasta podrías reparar un amor que parecía insalvable. Y si estás sin compañía, tal vez se haga realidad ese paradigma afectivo creativo y potente que tanto deseás.

SOCIALIZAR

El concepto “espíritu de equipo” va a ser fuerte con la presencia de Júpiter y de Mercurio en la zona once de la rueda zodiacal, que responde al lugar de lo social y los amigos. Este va ser un 2019 de propuestas laborales novedosas. Además, la Luna y Venus en el signo de Escorpio, en la zona del trabajo, van a acercarte a personas de poder que te van a empujar a que vos juegues más el tuyo propio. Ojo con las luchas de egos, ojo con la intensidad de estas energías rojas y poderosas que pueden generar polémicas. Mantenete en tu eje sabiendo que tus ideas van a resonar fuertemente en otros y dale curso a tu creatividad sin promover acciones temerarias. Eliminar antiguas condiciones laborales para que entren nuevas, más potentes y mejor remuneradas, es la estrategia.

LIDERAR

El majestuoso dios de todos los cielos, Júpiter, ubicado en la zona de tus metas y proyectos, va a estimularte a que brilles con liderazgo y muy sabiamente. Este dibujo planetario definitivamente aporta bendiciones donde se encuentra, multiplica la energía que toca y puede traer reconocimientos, recompensas, alegrías y muy buenas condiciones y propuestas. Pero justamente como este enorme planeta agranda lo que toca, si reina el desorden o el delirio, los resultados van a ser calamitosos. Se va a volver imprescindible un gesto de serenidad para que alumbres a muchos y te vuelvas trascendente. Lo que hagas, si lo hacés con grandeza, va a salir al espacio exterior y te va a llevar por un escenario de trabajo maravilloso, creativo y sorprendente para vos y para otros.

INSPIRAR

Miles de endorfinas van a estar palpitando al galope adentro de vos en absoluta comunión con el fluir invisible de tu energía sutil. Los rituales, los lenguajes sagrados, la investigación de filosofías que no exploraste antes y el contacto con culturas diferentes de la tuya te van a inspirar y se van a volver absolutamente atractivas para vos. Vas a estar buscando verdades de mayor significado que enriquezcan aún más tu vida espiritual. Neptuno en tu signo y la Luna y Venus en la zona nueve de tu rueda zodiacal van a prodigar expansión y potencia a tu propia energía intergaláctica. Viajar, estudiar y hacer actividades que abran más tu conciencia van a ser parte del camino de este año. Eso sí: vas a necesitar saber dónde hay fuentes de energías frescas para reabastecerte porque todo te va a atravesar como siempre y más.

MATERIALIZAR

Durante 2019 se van a encender los motores de arranque para materializar lo que quieras: una película, una obra musical, un negocio, una mudanza, un hijo. Todo lo que esté en la bandeja de lo que anheles concretar va a estar ahí haciéndose posible. Marte y Saturno, aportando consistencia y experiencia, van a aumentar el caudal de tus responsabilidades y, a la vez, van a aportarle a tu energía pisciana –que no es muy de este mundo– el movimiento de envión para que eso que está en tu mente se haga de este mundo, se concrete y se sostenga en el tiempo. La posibilidad de construir una base laboral consolidada va a estar ahí a tu alcance. Además, con Plutón en once, podrías involucrarte desde un lugar de mucha autoridad en actividades de fuerte compromiso social.

Por Ana Bilsky