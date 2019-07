Elisa Vicedo lanza increíble propuesta a su presunto violador, el actor Eduardo Carbajal

La joven acusa a su colega de golpes y agresión sexual

Elisa Vicedo sorprendió con una propuesta a Eduardo Carbajal, el actor al que acusa de haberla violado.

La actriz de “Como dice el dicho” de Televisa, que demandó al hombre por golpes y agresión sexual compartió con la prensa mexicana un nuevo capítulo en el drama de la vida real que vive.

“Ha sido un año complicado, yo creo que el más difícil de todos”, expresó la actriz en el marco de su cumpleaños 23.

“Yo creo que por menos de lo que me pasó mucha gente se hubiera suicidado”, agregó.

La joven se dijo lista para emprender nuevos proyectos, pero antes le habló directamente a Carbajal a través de las cámaras de Azteca.

“No quiero seguir cargando con esto, si Eduardo me llamara y me pidiera perdón por todo lo que me ha hecho, yo suelto todos los cargos que tengo contra él”.

“Si me llama, suelto todo, aquí la única que se ha visto afectada he sido yo. No quiero otro año de mi vida en juicios, ya es bastante cargar con lo que me pasó”, dijo con la voz entrecortada.

Vicedo confrontó en alguna ocasión a Carbajal en la vía pública. Ahí se registró un confuso incidente en el que la joven salió golpeada.

“Yo fui violada el 20 de marzo del 2016 por Eduardo Alfredo Carbajal entre las 3 y las 5 de la tarde”, dijo conmovida antes las cámaras Elisa Vicedo hace unos meses.

Elisa sorprendió en 2018 cuando acusó a Eduardo Carbajal de haberla golpeado en público al igual que a su padre, ahora ha revelado detalles sobre una presunta violación sexual.

“Casi nunca hablo de la violación… fue saliendo de misa, en un Domingo de Ramos, ese es Eduardo”, expresó ante la prensa mexicana a la salida de un tribunal en la Ciudad de México.

El proceso judicial en contra de Carbajal fue suspendido temporalmente por una juez de la Ciudad de México, ante la inconformidad de la actriz.

“Estará retomándose para agosto”.