Nella hará realidad un sueño abrazada al flamenco

La cantante Nella presentará este viernes 26, en Joe’s Pub, su primer disco titulado ‘Voy’, una propuesta en la que deja al descubierto su pasión por el flamenco de la mano del reputado músico, compositor y productor español Javier Limón

La cantante Nella se prepara para la consagración de un sueño que viene cargado de matices andaluces, nostalgia por su natal Venezuela y colaboraciones con un selecto grupo de artistas de la mano del reputado productor y músico español Javier Limón.

Nella, graduada de Berklee College of Music, presentará este viernes 26 en Joe’s Pub una propuesta en la que trae una colección de canciones escritas y musicalizadas por Limón, multiganador del premio Grammy, quien además ha sido su mentor. La artista no oculta su emoción y habla del proceso creativo de ‘Voy’, su primer disco.

“Soñaba desde siempre con este momento, pero no sabía de qué manera se materializaría. El proceso de creación de este disco no pudo haber sido mejor, Javier Limón y yo hemos creado una conexión muy hermosa y es un gran honor que él haya escrito las canciones de mi álbum”, comenta sobre el productor que ha trabajado antes con artistas como Paco de Lucía, Alicia Keys, Buika y Caetano Veloso.

La intérprete de ‘Me llaman Nella’ cuenta que su pasión por el flamenco, un sello distintivo en su música, surgió mientras estudiaba en la ciudad de Boston y tuvo oportunidad de escuchar por primera vez la copla ‘Ojos verdes’, en la voz de la cantante española Buika.

“Esa canción me motivó a escuchar a otras artistas que hacen fusión con el flamenco. Me gusta el jazz, el pop, el blues, pero sin duda la música andaluza me enamoró. Me atrae la honestidad y desnudez que hay entre el cantante y el público, la simpleza de una guitarra y de una voz. Gracias también a Limón, un genio del flamenco, he podido estar expuesta a los mejores cantantes en este género y eso me ha enriquecido mucho”, comenta.

La artista también recuerda su participación en la película ‘Todos lo saben’, protagonizada por Javier Bardem, Penélope Cruz y Javier Darín, en la que se interpreta a sí misma cantando canciones compuestas por el propio Javier Limón para la ocasión.

“Fue una experiencia tremenda que me llegó de sorpresa. Actuar al lado de unos actores de esa talla es increíble. Uno de los momentos más especiales fue precisamente cuando aún después de terminar la filmación de la escena, todos en el reparto seguían aplaudiéndome, nunca voy a olvidar ese momento”, afirma Nella sobre la cinta en la que entre otros temas canta ‘Se muere por volver’.

Al hablar de las colaboraciones en ‘Voy’, Nella, quien a partir de octubre 10 se embarcará en una gira por diversas ciudades del país, resalta la participación del músico venezolano Jorge Glem, el cantante y compositor Ian Chester, también oriundo de Venezuela, y de la cantante española Alba Molina. El álbum que incluye una canción en inglés ‘1000 Miles’, de la autoría del escritor, periodista y guionista David Trueba, le permitió además hacer mancuerna con el guitarrista colombiano Santiago Periné.

“Desde Venezuela ya conocía los dotes de Jorge Glem, que es el mejor cuatrista del mundo. El pone el toque venezolano que yo buscaba para el disco. Por otro lado, Ian Chester es nuestro Frank Sinatra, una voz inigualable, grabamos juntos ‘Te dirán’, una canción hermosa en la que compartimos con Jorge Glem. De igual manera, para mí es una fortuna contar también con Alba Molina, una de las artistas que más admiro en el flamenco, me uno a ella con la canción ‘Una y otra vez’”, subraya.

Un tema ineludible en la conversación con Nella es su nostalgia y sus anhelos por Venezuela. La artista cuenta que todavía está muy arraigada a su tierra natal, sus padres y sus familiares todavía residen en la nación sudamericana.

“Como lo dice una de las canciones del álbum ‘Volveré a mi tierra’. No hay nada que desee más que hacer una gira en mi país, cantarle a mi gente, pero quiero hacerlo sin el miedo a que nos pase algo. Espero que mi país muy pronto pueda ver la luz al final del túnel que con tanto afán hemos buscado”, concluye.

En detalle:

Qué: Nella en concierto

Cuándo: viernes 26 de julio

Dónde: Joe’s Pub, a las 7 p.m.

Información y entradas: www.publictheater.org