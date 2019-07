Gabriella Cataño, la famosa influencer de maquillaje, trae sus conocimientos a Los Ángeles

La famosa modelo y maquillista profesional estará este 28 de julio compartiendo sus secretos de belleza y trucos de maquillaje

Gaby Cataño es una conocida maquillista e influencer que estará en la ciudad de Los Ángeles ofreciendo una clase de maquillaje que también contará con una ronda de preguntas y respuestas. El evento se llevará a cabo este 28 de julio.

Debido a la oportunidad que tendrán todos sus fans de verla en vivo y en directo compartiendo todo lo que sabe sobre esta industria, conversamos con la bella modelo hija del famoso actor mexicano Jorge Salinas y la hermosa modelo Adriana Cataño.

P: ¿Qué tan fácil o difícil es ser una influencer de maquillaje, ahora que hay tanta competencia en las redes y especialmente en YouTube?

R: Por supuesto hay mucha competencia entre influencers, pero yo me enfoco en mi misma y en no me comparo con los demás. Todos somos diferentes, y para mi no tiene nada que ver con el número de seguidores. Mi prioridad es enseñarles mis trucos y darles mis consejos de belleza. El maquillaje es mi pasión.

P: ¿Quiénes son los influencers de maquillaje que sigues?

R: Sigo a varios influencers de maquillaje, pero algunos de mis favoritos son: @iluvsarahii, @mannymua, @desiperkins. Todos tienen su propio estilo de maquillaje y me gusta aprender de diferentes estilos. Por cierto, he compartido con @iluvsarahii en varios eventos de “beauty influencers” y es muy buena persona.

P: Entre Kylie Jenner y Jeffree Star, ¿con qué productos te quedas y por qué?

R: La verdad, me gustan más los productos de Kylie, por que me identifico más con ella, ya que es una chica cerca a mi edad.

P: ¿Qué es lo más gratificante del mundo del maquillaje?

R: Como muchos lo saben, no solo soy influencer de belleza y maquillaje, pero también soy maquillista profesional. Lo más gratificante del mundo de influencer es cuando una marca de belleza grande reconoce tu trabajo y te envían productos. Lo más gratificante de ser maquillista profesional, es ver la felicidad que le das a una persona cuando ven el resultado de su transformación en una sesión de maquillaje. Verles la expresión cuándo se miran al espejo y ven el “después” es lo máximo.

P: ¿Cuál es tu meta, lo que te motiva a seguir, o el propósito que pretendes alcanzar como maquillista e influencer; es “Anastasia Beverly Hills” una motivación en este sentido?

R: Tengo varias metas. Una de mis metas es seguir dando mis consejos de belleza y tutoriales de maquillaje “en vivo” en la televisión. Otra meta es tener mi propia línea de maquillaje en el futuro.

P: ¿A donde deben de ir las personas que necesitan información para participar en la clase experta de belleza?

R: Me pueden seguir y escribir en Instagram @catanoglam o @gabriellacatano (con 2 L’s), para más información de mi clase de automaquillaje en Los Ángeles este 28 de Julio. También me pueden escribir a mi correo electrónico catanoglam@gmail.com. Además, cada persona recibirá una bolsita de regalo con productos de belleza valorados en mas de $300 dolares.

