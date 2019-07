La carta que confirma la renuncia de Ricardo Rosselló como gobernador de Puerto Rico

La misiva de dos páginas fue divulgada por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez

Con una carta de dos páginas, Ricardo Rosselló Nevares formalizó hoy su renuncia al cargo de gobernador de Puerto Rico, efectivo el 2 de agosto próximo a las 5:00 p.m.

Rosselló Nevares remitió a los presidentes de Cámara y Senado, Carlos “Johhny Médez y Thomas Rivera Schatz y a la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, una carta en la que informa su renuncia efectiva el 2 de agosto próximo.

No establece sin embargo, que la dimisión sea final y firme.

La misiva fue divulgada por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez en sus redes sociales.

Comparto con el pueblo de #PR el documento que evidencia la renuncia del Gobernador ⁦@ricardorossello⁩ radicada en la Secretaría de la ⁦@CamaraConPR⁩ pic.twitter.com/8PKYRCUDMJ — Johnny Méndez (@JohnnyMndez36) July 25, 2019

Como en su mensaje de casi medianoche, Rosselló en la carta resume parte de su obra de gobierno, como que no hubo despidos, alzas salariales a maestros y policías; dice que protegió las pensiones y el Bono de Navidad, ente otras.

También reitera su agradecimiento hacia quienes lo ayudaron en su obra de gobierno “a pesar de que queda mucho por completar”.

Esta mañana Méndez dijo que si Rosselló Nevares no envía una carta en la que diga que su renuncia a la gobernación es irrevocable, dará paso al proceso de residenciamiento.

“A pesar de contar con el mandato del pueblo que democráticamente me eligió, hoy reconozco que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure”, indicó Rosselló Nevarez en la carta, que prácticamente recoge el mensaje grabado que dirigió a la medianoche.

En el mensaje el gobernador, primero en la historia de Puerto Rico en renunciar a su término, anunció la renuncia es efectiva el 2 de agosto. Se esperaba que el anuncio de la renuncia se hiciera primero en horas de la mañana y se siguió postergando hasta altas horas de la noche lo que molestó al Presidente de la Cámara pues dijo que Rosselló Nevares se había comprometido a hacerlo entre 5 y 6 p.m.

Ante el incumplimiento del acuerdo, el presidente de la Cámara autoconvocó anoche al cuerpo a una sesión extraordinaria para las 2 p.m. de hoy a fin de dar paso al proceso de residenciamiento o juicio político del gobernador.

Méndez dijo esta mañana que podrían tener dos escenarios: abrir y cerrar los trabajos o dar paso al proceso de residenciamiento.

El representante independentista Denis Márquez Lebrón dijo que en los artículos 207 y 208 del Código Político habla de renuncias presentadas al gobernador, pero no de la renuncia de un gobernante. “No hay ningún inciso que hayamos encontrado que se refiera a la renuncia de gobernador. Es un hecho novel”, indicó el legislador pipiolo.

“Como el gobernador está errático rayando en la incapacidad mental y estar revocando la renuncia antes del 2 de agosto, ante la duda es mejor tenerla (la carta) y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla”, agregó Márquez Lebrón.

“No creo que esté el requisito formal de una carta en ninguna parte, creo que se está exigiendo en esta ocasión por la desconfianza”, dijo por su parte, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana, Carlos Ramos.

“No me extrañaría que la renuncia no esté por escrito porque ayer dentro de la inestabilidad que había en esa Fortaleza se les olvidó”, sostuvo el constitucionalista para agregar que “hay desconfianza con el gobernador de que eche para atrás, pero no creo que se vaya a echar para atrás”.

(Por Nydia Bauzá / nbauza@primerahora.com)