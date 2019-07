Ni le muevan, Andrés Guardado se queda en el Betis

El mexicano tiene prácticamente asegurada la renovación con el equipo andaluz

Andrés Guardado, el mexicano que ha permanecido por más tiempo en Europa y uno de los futbolistas más regulares del país, está decidido a permanecer en Europa mientras su equipo, el Betis, lo permita.

Por alguna razón, los medios mexicanos se han empeñado en esparcer el rumor de un posible regreso al Atlas o una incursión en la MLS, sin embargo, Andrés sigue teniendo la mente y los pies en el viejo continente.

Al respecto de estos rumores, Guardado respondió en rueda de prensa:

“De las opciones que me dices está mucho más cerca una renovación por el Betis que salir. En el fútbol uno nunca sabe porque da muchas vueltas, pero la verdad es que estoy muy agradecido con el Betis, con su afición, desde el primer día me han recibido muy bien, y valoro que me quieran renovar. Con 33 años prácticamente es difícil ofrecer una renovación, el simple hecho de que me la ofrezcan para mí es un gran orgullo y obviamente me gana el quererme quedar”.

Guardado se encuentra en México como parte de la gira del Betis en tierras aztecas y es prácticamente un hecho que firme una renovación hasta 2022 pues ha creado una gran comunión con sus compañeros y la afición.

#VIDEO 📹 ¿Continuará Guardado con el Betis, o ya piensa en la Liga MX – MLS? 🤔🤔 pic.twitter.com/mHQeoInBhz — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 25, 2019