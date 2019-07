“Súbete a mi moto”, la serie de TV sobre Menudo, a punto de comenzar su producción

View this post on Instagram

¡El momento que todos estábamos esperando ha llegado! Comenzamos con las audiciones para la nueva serie “Súbete e a mi moto, la historia de Menudo contada según su creador” Si crees que tienes el talento para formar parte del elenco, presta atención: – Debes tener entre 10-16 años. – Tener un parecido con los ex integrantes. – Tener habilidades en canto, baile y actuación. El primer casting será el jueves 2 y viernes 3 de mayo en Astra Studio en Hato Rey, Puerto Rico. En caso de no poder asistir, puedes enviar un video como tu audición incluyendo (NOMBRE, EDAD, ESTATURA, RESIDENCIA). El video debe contener un fragmento de 30 segundos de una canción de Menudo y con una pequeña coreografía. Envía el email a ghoms.casting@gmail.com con el título Casting “Súbete e a mi moto, la historia de Menudo contada según su creador”. ¿Serás tú la próxima estrella?