¡Colombia se rinde a sus pies! Egan Bernal llora de emoción al vestir de amarillo en el Tour de France

Bernal está a un paso de ganar la competencia

Egan Bernal acaba de convertirse en el tercer colombiano en ponerse el maillot amarillo en toda la historia del Tour de France y en el primero en lograrlo a falta de dos etapas para el final. Es el color que distingue al líder de la competencia que el joven de 22 años está a un paso de ganar. Este sábado será la etapa decisiva, antes del paseo del campeón el domingo en los Campos Elíseos.

Qué alegría por favor!! Qué lindo te queda el amarillo @Eganbernal !! Una emoción gigante verte vestido de líder del #TDFxESPN !! Enorme demostración una vez más en la montaña!! Falta una durísima etapa mañana así que fuerza capo!! #VamosJovenMaravilla #VamosBestia #FuerzaEgan pic.twitter.com/i1K5RCn0bY — Mario Sabato (@mario_sabato) July 26, 2019

“Tener el maillot amarillo y el león me dan ganas de llorar, es la mayor emoción de mi vida. Todavía no me lo creo. Me dio mucha vergüenza, casi lloro en el podio, vi a mi papá y a mi novia enfrente mío llorando, fue muy emocionante”, admitió el ciclista oriundo de Zipaquirá.

Posteriormente, en otra entrevista, ya no pudo contener la emoción y rompió en llanto. “Es algo increíble. Mañana espero hacer lo mejor posible, quiero llegar en amarillo a París, yo creo que el equipo lo merece y toda Colombia lo merece. Mañana voy a dar todo en la carretera”, sentenció entre lágrimas.