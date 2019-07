Con A-K 47 en mano sicarios del narco advierten a niños y jóvenes en México

“Ahí está para los morritos que se creen sicarios”

Presuntos sicarios de un cartel de narcotráfico en México aparecen en un video exhortando a menores que no se metan al bajomundo.

“Ahí está para los morritos que se creen sicarios”, lee un mensaje que acompaña el video.

Los dos presunto matones aparecen encapuchados, con equipo táctico militar y con armas de alto calibre, como AK-47.

El dúo aparece sentado en la hierba.

“Dile, dile, hay algo que le quieres decir al morrillo, niño ponte a estudiar déjate de mamad**. Esto no es vida, ándale, ándale, póngase a estudiar, mijo. Póngase a estudiar, esto no es nada bueno, no deja nada bueno. Bueno, si deja, pero pendiente con esto, ponte a estudiar”, expresan los jóvenes en la grabación que dura aproximadamente 19 segundos.

El video que circula desde hace un mes en Facebook fue reseñado esta semana por medios en México.

Se desconoce cuándo y dónde fueron grabadas las imágenes.