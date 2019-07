Exponen a la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, como amante del botox

La belleza natural de la esposa del príncipe Harry ha quedado comprometida

Una clínica en Londres aseguró que la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, es amante del botox, como retoque para mejorar la apariencia. Pero este rumor ha llegado a oídos del Palacio y ahora hay una versión oficial sobre esta situación.

Al parecer una clínica aseguró que a la esposa del príncipe Harry le gustaba el “baby botox”, declaración que escandalizó a algunos sobre todo porque ella ha sido apreciada en muchos medios por su belleza al natural.

Sin embargo en la aclaración del palacio se desmiente que la duquesa sea amante del botox. ” Es categóricamente falsa… Además, la familia real británica nunca respalda la actividad comercial”, comentó el vocero del palacio de Kensington a Page Six, propiedad de The New York Post, según reportó Univisión Entretenimiento.