Jimena Barón sorprende al mostrar cuerpazo posando en tanguita

View this post on Instagram

Me cuenta la gente de @spotifylatam que mis últimos 3 temas están en la lista de los 50 más escuchados Argentina. Entonces yo amanezco así 🐍 . LA COBRA QUIEN EMPEZÓ SE ACABÓ . V͟͟I͟͟E͟͟R͟͟N͟͟E͟͟S͟͟ 2 E͟͟L͟͟ R͟͟E͟͟S͟͟T͟͟O͟͟ D͟͟E͟͟L͟͟ D͟͟I͟͟S͟͟C͟͟O͟͟ O pensabas que era gratis lastimar?