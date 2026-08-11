Robo de película: en 45 segundos se llevaron $1 millón de dólares en joyería con gente adentro en NJ

Una joyería en Nueva Jersey perdió cerca de $1 millón de dólares en oro y diamantes durante un robo relámpago estilo película, según describieron los propietarios del establecimiento.

Nadie resultó herido en el intrépido asalto ocurrido poco después de las 7:30 p.m. del sábado en “9lakha Jewelers”, ubicada en Woodbridge. Las imágenes de las cámaras de seguridad grabaron a los sospechosos enmascarados estacionándose justo frente a la tienda antes de iniciar el atraco. En cuestión de segundos rompieron las vitrinas de cristal mientras un cliente huía del local.

“Llevaban bolsas grandes, creo que de plástico. Empezaron a meter cosas en ellas”, relató a ABC News el copropietario Sonu Chauhan. Según el video, un sospechoso permaneció en el vehículo de huida mientras otro sujetaba la puerta. Los demás, armados con mazos, destrozaron las vitrinas y se apoderaron de la mercancía. El robo duró menos de 45 segundos.

“Simplemente empezaron a golpear ambos lados de los armarios, y el momento fue aterrador”, narró a CBS News la copropietaria Shushmita Chauhan. “Entraron cuatro personas con martillos y simplemente empezaron a golpear cada una de las vitrinas… Por suerte, mi esposo corrió hacia la oficina y el cliente salió rápidamente de aquí”, agregó a News 12.

Los esposos Chauhan abrieron esta joyería hace cerca de un año, cumpliendo así lo que describieron como el sueño de toda una vida. “Llegué a este país en 2007… trabajaba en una empresa de tecnología y ahorré mucho dinero. Invertí todo en mi tienda”, comentó Sonu Chauhan.

A pesar de la pérdida, los propietarios afirmaron que siguen centrados en atender a sus clientes. “Somos un negocio nuevo y no queremos que la gente piense: ‘Dios mío, esto siempre está cerrado’. Esa es la razón principal. Independientemente de lo que tengamos o nos falte, queremos asegurarnos de que los clientes estén bien y no sientan pánico”, explicó Sushmita Chauhan.

La policía de Woodbridge investiga el robo y busca pistas. Los propietarios creen que el delito podría formar parte de una tendencia más amplia en Oak Tree Road, un corredor comercial donde abundan los negocios propiedad de personas de origen indio, incluidas varias joyerías.

“Mi temor -y espero que no sea el caso- es que se esté atacando deliberadamente a una raza o comunidad específica; es algo que nos preocupa a algunos de nosotros”, expresó Sonu Chauhan.

Este mes Michel Patrick Desalles fue condenado tras declararse culpable de haber matado a su jefe en una joyería en Manhattan (NYC), nueve años después de haber cometido el crimen y huido a su país, hasta que fue extraditado.

En diciembre de 2024 unos ladrones se llevaron $800,000 dólares al robar una joyería en Queens (NYC) y apenas dos días después volvieron a atacar en Brooklyn (NYC). En 2023 unos ladrones se llevaron una caja fuerte completa en un negocio de relojes de lujo en Staten Island (NYC). También ese año Dos hombres armados robaron alrededor de $100,000 dólares en mercancía en una joyería en El Bronx (NYC), donde el dueño de 74 años resultó golpeado.

En el otoño de 2021, con ayuda de una mujer un hombre robó descaradamente un costoso anillo de compromiso y otras joyas de boda en un negocio en Staten Island (NYC), generando una escena al estilo comedia de cine; y otro caso similar sucedió en una boutique en Manhattan.

Four suspects pulled off a brazen smash-and-grab robbery inside a Woodbridge, New Jersey, jewelry store over the weekend. Police said they made off with more than $1 million worth of gold and diamonds. @NickJCaloway reports. https://t.co/R7y5r4ZjmW — CBS New York (@CBSNewYork) August 10, 2026