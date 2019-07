Ante amenazas por ‘carga pública’ instan a neoyorquinos a seguir solicitando ayudas

En unas semanas anunciarán si el Gobierno implementa cambios que evitarían que quienes reciban asistencia se hagan residentes, pero aunque 25,000 personas han declinado las ayudas, advierten no rechazarlas y estar bien informados

Faltan solo unas semanas para que la Administración federal anuncie si implementa la iniciativa de “carga pública”, que en octubre de año pasado empezó a promover el presidente Donald Trump y, en Nueva York, el llamado que están haciendo organizaciones comunitarias y representantes del gobierno local es a la calma. Pero al mismo tiempo a mantenerse bien informado.

La medida administrativa, que haría cambios en la Agencia de servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), pretende negar beneficios migratorios a quienes reciban ayuda pública y que, según la Administración Trump, se conviertan en una carga económica para el país. Es decir, que no podrían hacerse residentes.

Aunque la norma, que en diciembre fue sometida a escrutinio público, todavía no ha entrado en vigor, defensores de los inmigrantes están en alerta, tras conocer que muchos neoyorquinos, quizá por el temor a ser penalizados por recibir beneficios públicos como cupones de comida y ayuda de salud y vivienda, han optado por no registrarse a los programas, lo que los pone en una situación de vulnerabilidad y en ocasiones de hambre y riesgo.

Claudia Calhoon, directora de Políticas de Integración e Inmigración de la organización New York Immigration Coalition, explicó este lunes que aunque se prevé que la nueva norma pueda ser anunciada en septiembre próximo, es importante que no cunda el pánico entre quienes reciben ayuda, y que sigan solicitando los beneficios a los que miles de neoyorquinos tienen derecho, porque hasta ahora nada ha cambiado.

“Sabemos que hay ya 25,000 personas que han dejado de recibir cupones de alimentos, muy probablemente por el temor a consecuencias, pero queremos explicar que la norma está escrita para no ser retroactiva, entonces no hay razones para pasarla mal ahora y dejar de recibir la ayuda desde ya”, aseguró la activista, advirtiendo que sí hay que estar con oídos abiertos para evitar inconvenientes, una vez se anuncien los cambios.

“Después de que se haga efectiva la regla se requieren de 60 días para que entre en vigor, así que en ese momento habrá que tomar otras medidas, pero por ahora las familias que necesitan esas ayudas deben seguir recibiéndolas”, agregó Calhoon, al tiempo que destacó que de ser implementados los cambios, se anticipa una dura batalla en las cortes y de paso se espera que la Ciudad asuma un rol de ayuda mayor para que las familias afectadas no pasen hambre, en momentos en que organizaciones afirman que la pobreza en la ciudad sigue amenazante.

María Caba, coordinadora de liderazgo juvenil de la NYIC, quien hasta hace cuatro años fue indocumentada y recibió ayuda pública de alimentos y vivienda, criticó a la Administración Trump, a la que acusó de querer borrar del mapa a los latinos, y pidió a la comunidad que entienda que aunque no tengan papeles tienen derechos.

“Yo le digo a nuestra gente que respire, que se tomen un momento y que piensen bien las cosas y no renuncien a los cupones de ayuda todavía, porque la norma solo pretende castigar a quienes usen ayuda después de que se firme y por ahora solo sigue siendo una propuesta”, dijo la joven dominicana, enviando un consejo de oro. “De todas maneras, si hay alguien que haya recibido ayuda o esté recibiendo ayuda y vaya a empezar un proceso de solicitud de residencia, es bueno que se comunique con los abogados gratuitos que ofrece la Ciudad para estar totalmente tranquilos”.

Y aunque las palabras de aliento de los defensores de inmigrantes han motivado a beneficiarios de cupones como Gilma Sánchez, quien dice no tener temor alguno y ha seguido recibiendo su ayuda de alimentos y vivienda normalmente para que las amenazas federales no alteren su día a día, otros neoyorquinos como Rosa Domínguez, no están bien informados y confiesan que la situación los alarma.

“La verdad ni había escuchado que recibir cupones nos puede poner en riesgo si aprueban esa norma. Me parece injusto que fuera así, pero si la aprueban no voy a tener otra opción que dejar de recibir ayuda porque entre comer y obtener mis papeles, prefiero mis papeles”, dijo la ecuatoriana, madre de niños ciudadanos, quien tiene la esperanza de que el Gobierno federal se conmueva. “Ojalá que al Presidente se le ablande el corazón, porque sin esas ayudas las cosas van a ser más difíciles para nosotros”.

Según el Instituto Urbano, aproximadamente uno de cada siete adultos en familias inmigrantes (13.7 por ciento) reportó “efectos terribles”, en los cuales un miembro de la familia no participó en un programa de beneficios del gobierno en 2018 por temor a arriesgar una futura tarjeta verde. Esta cifra fue aún mayor, 20.7 por ciento, entre adultos en familias inmigrantes de bajos ingresos.

La comisionada de Asuntos del Inmigrante de la Ciudad, Bitta Mostofi, aseguró que la propuesta de carga pública es otro intento más de la Administración Trump para aumentar el miedo y la preocupación entre las comunidades inmigrantes, y se sumó al llamado de los activistas a que los inmigrantes sigan aplicando por ayuda pública si califican.

“Es importante que los neoyorquinos sepan que la elegibilidad para SNAP (cupones de alimentos) no ha cambiado y, que la propuesta de carga pública aún no ha finalizado. Si tiene preguntas sobre cómo la carga pública podría afectarlo, llame al 311 y diga ‘carga pública’ para obtener más información y conectarse con ayuda legal de inmigración gratuita, segura y financiada por la Ciudad”, aseguró la comisionada. “La ciudad de Nueva York sigue comprometida a luchar contra esta propuesta con todas las herramientas a nuestra disposición”.

Según informes de la Ciudad, el efecto que ha dejado el retiro de inmigrantes a programas de ayuda pública, ha generado $40 millones menos en beneficios del programa SNAP y $72 millones en pérdida económica. Igualmente se ha determinado que un 13.8% hispanos menos se registra a los programas de asistencia pública desde que Trump ha hecho sus amenazas.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, lamentó cómo la amenaza de la Administración Trump sobre el tema de carga pública ha hecho que muchos individuos hayan renunciado al acceso a atención médica, cupones SNAP y otros beneficios a los que tienen derecho, y aseguró que Nueva York les tenderá la mano, ante una eventual implementación de la nueva norma.

“Si esta regla entra en vigencia, la Ciudad está preparada para garantizar que los neoyorquinos tengan acceso a información precisa sobre sus beneficios y controles legales de inmigración seguros y gratuitos”, comentó Johnson. “La Ciudad también continuará haciendo inversiones en salud pública, nutrición y programas relacionados que ayuden a los neoyorquinos a prosperar. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los neoyorquinos”.

La oficina de USCIS está trabajando para hacer el anuncio sobre la polémica medida que hoy inmigrantes como el indocumentado Luis Mendieta definen como el “nuevo coco de la Administración Trump para causar miedo”.

Cambios en beneficiarios de carga pública tras amenazas de Trump en NY

25,000 no ciudadanos han dejado de recibir programas de asistencia pública entre 2017 y 2019

$40 millones se han perdido en beneficios del programa SNAP

$72 millones en pérdida económica

13.8% hispanos no ciudadanos menos se registran a los programas de asistencia pública

6.4% menos de ciudadanos hispanos se registran a programas de asistencia pública

12% menos de los registrados no ciudadanos son de Brooklyn

11.6% son de El Bronx

10.6% son de Manhattan

9.7% son de Queens

5.7% son de Staten Island

1.6 millones de neoyorquinos reciben cupones de alimentos

200 mil de ellos son no ciudadanos elegibles

13.7 de familias inmigrantes no participan de estos programas de ayuda por temor, según el Instituto Urbano

20.7% aumenta la cifra de quienes no toman programas de asistencia entre inmigrantes de menores recursos

Dónde recibir ayuda