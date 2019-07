Ekaterina Karaglanova: la estrella de Instagram cuyo cadáver fue hallado en una maleta

View this post on Instagram

Какая же сегодня классная погода на улице! Хоть и прохладно, но уже чувствуется весна, впервые в этом году. Лично у меня на неё большие планы, среди которых и ремонт квартиры с нуля, и новые поездки, и ещё одно важное мероприятие под вопросом, о котором заранее не говорю 🤫. Также планирую продолжить осваивать косметологию 💉 и не забрасывать тренировки в зале. Нужно же в конце концов вернуть себе форму ( а для меня это по сложности примерно как ремонт 🤪). Как видите, планов не мало, так что ,весна, не подведи! 💪🏽