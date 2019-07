El dolor más grande Edith González: Haber perdido a su bebita

"Amé profundamente a mis dos bebitas", dijo la protagonista de Corazón Salvaje con lágrimas en los ojos

La actriz mexicana, Edith González falleció el pasado 13 de junio a los 54 años de edad, después de perder la batalla contra el cáncer. Sin embargo a meses de su fallecimiento es mucho lo que se dice, ahora, de su pasado.

En una entrevista realizada con Gustavo Adolfo Infante, Edith reveló que uno de sus mayores sufrimientos fue haber perdido a su bebé. Incluso aseguró que éste fue un dolor no superado en su vida, y que amó mucho a sus dos hijas.

“Perdí una. Esa es una prueba no superada en mi vida. Si hay algo que me duele y que me dolerá… Te lo que he amado profundamente a mis dos bebitas“, dijo con sentimiento y lágrimas acumuladas en los ojos.

Aquí la desgarradora entrevista de la cante.